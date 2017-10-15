Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>'Yardım edeceğim' diyerek 43 bin lirasını çaldı

    'Yardım edeceğim' diyerek 43 bin lirasını çaldı

    Salih ÜÇTEPE/ADANA, (DHA)
    15.10.2017 - 11:04 | Son Güncelleme:

    Adana'da otomobilden 43 bin lira para çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Cihan K., adliyeye sevk edildi.

    Merkez Yüreğir İlçesi’ndeki Mobilyacılar Sitesi’ne dün gelen işadamı E.A., otomobilini park ederek bir bankadan 43 bin lira para çekti. E.A.’yı takip ettiği ileri sürülen Cihan K. da otomobilin lastiğini kesti. Parayı çektikten sonra otomobiline dönen E.A., 43 bin lirayı aracın içine koyarak patlayan lastiği tamir etmeye çalıştı.

    İddiaya göre Cihan K., ’Yardım edeyim’ diyerek E.A.’nın yanına yaklaştı. İşadamı lastiği tamir etmek için uğraşırken Cihan K. otomobildeki 43 bin lirayı alıp gözden kayboldu. Parasının çalındığını fark eden E.A., hemen polisi aradı. Yakalanarak adliyeye sevk edilen Cihan K., suçlamaları reddetti.

    Etiketler: Adana , dolandırıcılık
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri