Yardım çığlığından sonra flaş gelişme! Ünlü oyuncunun hapsi isteniyor

Sunucu Eda Küçük, geçtiğimiz ağustos ayında 3 yıllık oyuncu sevgilisi Tolga Pancaroğlu'ndan şiddet gördüğünü iddia ederek, savcılıktan koruma kararı çıkarmıştı. Küçük, o dönem yaşadıklarını, “Tolga, ilişkimizin birinci yılından sonra beni dövmeye başladı. Ayrıldım ama üç hafta sonra tekrar barıştık. Ancak şiddet uygulamaya devam etti. ‘Ben oyuncuyum, benim dediğim olacak. Sen evde oturacaksın, çalışmayacaksın’ diyordu. Gizlice çektiği videolarımla tehdit ettiği için ondan ayrılamıyordum” sözleriyle anlatmıştı. Koruma kararını sosyal paylaşım sitesi üzerinden ihlal eden Tolga Pancaroğlu geçen yıl 3 gün zorlama hapis yattı.



"9 AYDIR TEHDİT ALIYORUM"



Geçen zaman içerisinde durum değişmedi. Eda Küçük, geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla yardım istedi. Vücudundaki darp izlerinin fotoğrafını sayfasında paylaşan Küçük altına şu notu düştü:

"Yalvarıyorum artık nolur sesimi duyun! 9 aydır tehdit alıyorum ve korkuyorum! Beni bu hale şu anda Devlet Tiyatrosu’nda oyuncu olan eski sevgilim getirdi. Öldüresiye dövüldüm! Üstüne bir de davadan geri çekilmem için acımasızca şantaja maruz kalıyorum. Yardım edin!"

Bu paylaşım ve Eda Küçük tarafından yapılan şikayetin ardından başlatılan soruşturma kapsamında dosya, Uzlaştırma Bürosu’na gönderildi. Ancak Eda Küçük uzlaşmayı kabul etmeyince, şüpheliler Tolga Pancaroğlu ile arkadaşları Deniz Evin ve Adem İlker Durguner hakkında iddianame düzenlendi.



Soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından düzenlenen iddianamede, müşteki Eda Küçük ile şüpheli tolga Pancaroğlu’nun arkadaş oldukları ve bir süre sonra ayrıldıkları, bu ayrılık sebebiyle defaten tartıştıkları, olay tarihinde kendi evinde bulunan Eda Küçük’ün, Pancaroğlu’nun ısrarıyla onun evine gittikleri, burada çıkan tartışmada Tolga Pancaroğlu’nun, Eda Küçük’ü darp ettiği, Pancaroğlu’nun, yine 2017 yılı içerisinde muhtelif zamanlarda küfür içeren ve ‘benzin döküp yakıyorum şimdi yaşadığın evi’ şeklinde birden fazla mesaj göndererek hakaret ve tehdit ettiği belirtildi.



Diğer şüpheli Adem İlker Durguner’in ise, 10 Haziran 2016 tarihinde oturdukları kafeye gelen müşteki Eda Küçük’ü kolundan tutarak kafeye girmesine engel olduğu ve ‘Tolga içeride, girersen seni döveriz. Seni Kadıköy’de barındırmayız. Başına çok kötü şeyler gelecek’ şeklinde tehdit ettiği, şüpheli Deniz Evin’in de, Eda Küçük’ün telefonuna, ‘Engellemişsin, onu hemen aramanı bekliyor. Konuş, bitir, ailen var, sonu cezaevinde bitecek. Kurtuluşun yok, ara konuş düzgün konuyu kapatın’ şeklinde mesaj atmak suretiyle müştekiyi tehdit ettiğinin belirtildiği iddianamede, Tolga Pancaroğlu’nun, ‘tehdit’ , ‘hakaret’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından toplamda 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapis cezası ile Adem İlker Durguner ve Deniz Evin’in ise ‘tehdit’ suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.



Savcılık ayrıca Tolga Pancaroğlu’nun, ‘Tehdit’ ve ‘Hakaret’ suçlarını zincirleme şekilde işlediği gerekçesiyle bu cezaların, dörtte birinden dörtte üçüne kadar arttırılmasını da talep etti.



Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamenin kabul edilmesinin ardından şüphelilerin yargılanmasına başlanacak.