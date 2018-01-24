Yarbay Ali Tatar'ın ailesini ağlattılar

Amirallare suikast kumpasında Yarbay Ali Tatar’ı ikinci kez ifadeye çağırıp intiharına yol açtığı iddia edilen dönemin özel yetkili savcısı Süleyman Pehlivan’ın yargılanmasına Ankara’da başlandı. Yargıtay 9.Ceza Dairesi salonundaki ilk duruşmada ailenin davaya müdahil olma talepleri reddedildi. Süleyman Pehlivan’ın tutukluluğuna devam kararı veren mahkeme, duruşmayı 3 Mayıs 2018’e erteledi. Hakimin bundan sonraki duruşmalara Tatar ailesinin alınmaması talimatı verdiği iddia edildi.

KAN DAVASI GÜDER GİBİ PEŞİNE DÜŞTÜ

Abi Ali Tatar, duruşma salonunda şunları söyledi: “Adeta Süleyman Pehlivan kan davası güder gibi kardeşimin peşine düştü ve yakalama kararını çıkarttı. Bu yalan bombardımanından duygusal olarak etkilenen kardeşim, yeniden tutuklamayı kabullenemedi ve 19 Aralık’ta yaşamına son verdi. Fezlekeyi inceledim. 8 yıldır bugünü bekliyorum. Ancak fezlekede Ali Tatar’ın isminin bir kez dahi geçmemesinden son derece üzgünüm.

ÖRGÜT ÜYELİĞİ İÇİN TATAR SORUŞTURMASI YETERLİ

Örgüt üyeliği arıyorsanız Ali Tatar soruşturmasına bakmanız yeterlidir. Mümkün olmayacak zararlar gördük. Murat Özenalp, Cem Çakmak, Kuddisi Okkır’ı, 15 Temmuz’da 249 evladımızı bu alçak örgüte kurban verdik. Asıl beklediğim Süleyman Pehlivan’ın yargılanmasıydı ve şimdi onu sanık sandalyesinde görüyorum. Bu bize Allah’ın lütfudur. Kardeşim Ali Tatar devletin engel olamadığı bir adaletsizlik sürecinin kurbanıdır. Devletin bize adalet borcu vardır. Kendi içinde bunun sorumlularını bulmak zorundadır. İşte huzurunuzdaki sanık onlardan biridir.”

KAÇIMIZ DAHA ÖLMELİYDİK?

Tatar ailesinin iddialarına karşın mahkemenin müdahillik taleplerini kabul etmemesi kararı sonrasında Ahmet Tatar, Hürriyet’e şöyle konuştu:

“Biz 8 yıldır bu mücadelenin içindeyiz. 8 yıldır hukukun bütün yollarını kullanıyor, bütün kapıları zorluyoruz. Bugün bir kapıyı bize kapattılar. Ama dün Fettullah’ın hakimine, savcısına, kararlarına karşı dimdik durduysak, bugün de bu kararlar karşısında dimdik ayaktayız. Bu kararlar bizi yolumuzdan çevrimez. Hukuk mücadelemize devam edeceğiz. Ama bugünkü durum hukuk, adalet değil. Yargıtay’ın ceza dairesi başkanı bize ‘suçtan zarar görmediğimizi’ söylüyor. Üst yargıç, sıradan bir mahkeme başkanı değil, yüzümüze bunu nasıl söyleyebiliyor? Suçtan zarar görmemiz kararını vermesi için Ali’nin ölmesi yetmemiş, aileden kaç kişi daha ölseydi müdahillik talebimizi kabul edecekti? Hayal kırıklığına uğradık. Bir daha bu aile bu salona girmeyecek, diyor. O zaman git kendi evinin salonunda yap yargılamayı. Ama bizi yıldıramazlar bu sözlerle. Belki canımız sıkılıyor, kalbimiz kırılıyor ama mücadele azmimiz bileniyor.”

'ALİ BUGÜN ÖLDÜ'

Mahkemenin kararının okunmasından sonra Ali Tatar, “Nasıl zarar görmedik. Sizin kardeşiniz olsa ne yapardınız. Olur mu bu adalet mi? Kendi kardeşinize bu yapılsa ne olurdu. FETÖ ile böyle mi mücadele ediyorsunuz” diye tepki gösterdi. Ablası Hürriyet Ünver de “Beni buraya gömün. Ali bugün öldü. Bugün onu öldürdünüz” diye ağladı.