Yarbay Ali Tatar'ı intihara götüren savcı Bylokçu çıktı

Habertürk Gazetesi'nden Fevzi Çakır'ın haberine göre fezlekede Pehlivan’ın, 2010 referandumu sonrası oluşturulan HSYK’da, Yargıtay’a seçilecekler arasında bulunduğu kaydedildi. Pehlivan’ın, “Amirallere Suikast” ve “Balyoz” soruşturmalarının yanı sıra Yargıtay üyeliği döneminde de örgütün talimatları doğrultusunda hareket ettiği ileri sürüldü. Süleyman Pehlivan’ın, ByLock kullanıcısı olduğu, çocuklarının eğitimiyle de FETÖ eğitim birimi sorumlusunun ilgilendiği fezlekede yer aldı.

‘SORUŞTURMA ÜRETTİ’

Ankara Cumhuriyet Savcısı Mehmet Tamöz tarafından hazırlanarak, iddianameye dönüştürülmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen fezlekede, FETÖ’nün yargı yapılanması hakkında detaylı bilgiler yer aldı. Fezlekede, FETÖ’nün amaçları doğrultusunda, ordu, bürokrasi, emniyet ve yargı gibi kamu kurumlarını ele geçirmek için kendilerine engel olacaklarını düşündüğü diğer personelleri sistem dışına çıkarıp, kendi mensuplarını bu makamlara getirdiğine yer verildi. Ayrıca fezlekede, FETÖ yargı yapılanmasının “Askeri Casusluk”, “Balyoz”, “Amirallere Suikast”, “Ergenekon” gibi proje soruşturmalar ürettiği anlatıldı. FETÖ’nün proje soruşturmalarından “Balyoz” ve “Amirallere Suikast” dosyalarında görev yaptığı vurgulanan Süleyman Pehlivan hakkındaki bazı iddialara yer verildi.

FETÖ Yargı yapılanması eğitim biriminde görev aldığını belirten eski Anayasa Mahkemesi raportörü Recep Ünal’ın Pehlivan ile ilgili fezlekede şu itirafları yer aldı: “Cemaatin yargı içerisinde bir eğitim birimi vardır. Bildiğim kadarıyla bu birim bazı büyükşehirlerdeki yargı mensuplarının çocuklarının eğitimi ile ilgili işlemlerini takip eder. Bir dönem ben de eğitim biriminde görev aldım. Velilerden hatırladıklarım Yargıtay üyeleri Mustafa Akkuş, Reşat Taşdelen, Mahmut Kış, Danıştay üyesi Vahit Bektaş, Yargıtay savcıları Ramazan Doğan, Burhan Gelgör. Danıştay üyesi Kasım Davas, Yargıtay üyeleri Süleyman Pehlivan, Mehmet Murat Yönder ve İdris Asan da vardı. Bu kişilerle de çocukları nedeniyle tanışmıştım.”

Fezlekede, FETÖ yapılanması içerisinde yer alan Pehlivan’ın, 2010’daki HSYK döneminde yüksek mahkemelere gönderilecek örgüt üyelerinin belirlendiği ev toplantılarında Yargıtay’a gönderilmesinin kararlaştırıldığı ifade edildi. Fezlekede, ByLock isimli şifreli haberleşme programı kullanan Süleyman Pehlivan’ın, 129 bin 862 satırlık ByLock listesinde 90 bin 265. satırda kaydının olduğu belirtilip, “Yüksek mahkemede (Yargıtay) görev yaptığı esnada da örgüt adına hareket ettiği görülmektedir” denildi.