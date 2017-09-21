Yaratıcılık kasını güçlendir!

‘Aynen’, ‘yani’, ‘falan filan’ gibi kelimelere sıkışıp kalan sohbetlerimiz çocuklarımızın da sohbetlerine yansıyor ve çocuklarımızın çevresinden edindiği kelime hazinesi, ölçülemeyecek denli geniş hayal dünyalarının yanında yetersiz kalıyor.

Hepimiz biliyoruz ki, yaratıcı yazma çalışmaları zihni dönüştürür. Ancak, Dr. Nilay Yılmaz ‘Yaratıcı Yaramazlık’ kitabında yazı pratiklerinin hem yaratıcı düşünme becerileriyle beslenen hem de bu becerileri besleyen çalışmalardan oluşmadığı sürece, zihinsel ve dilsel bir dönüşüm yaratmayacağını vurguluyor. Bunun için yazma çalışmalarının harflerle başlaması gerektiğini, harflerdeki uyumu ve ritmi keşfettikten sonra sözcüklere, cümlelere, paragrafa, oradan da metne doğru ilerlenmesi gerektiğinin altını çiziyor. Cümleyi tamamlatan, resme hikâye yazdıran yaratıcı yazma kitaplarından çok farklı bir noktadan çocuklara ve eğitmenlere sesleniyor. İlk olarak yaratıcılık kasını kullandırarak düşünmeyi öğretiyor; mesela okurlardan yuvarlak üç şey yazmasını istiyor ya da kırmızı bir şey yazmalarını.

Basit düşünmeyle açılan zihnimizi biraz daha açmamız için bu sefer de harflere daha dikkatli bakmamızı istiyor, sizce en güçlü harf hangisi? Kimine göre şeklinden dolayı güçlü olabilir T harfi, kimine göre ise O harfi kocaman olduğu için daha güçlüdür, belki de A harfi ilk ses olduğu için daha güçlüdür!

Harflerle başlayan ısınma turu nesneler arasındaki turla devam ediyor; yumurta kutusunun içindeki bir yumurta, mutfak masasındaki yumurtaya ne soruyor olabilir? Masanın üzerinde kırılmadan durmayı nasıl başardığını soruyor olabilir belki...

Harfler ve nesnelerle gerçekleşen bu keyifli tanışmanın ardındansa sıra sözcüklerde! İşte asıl eğlence şimdi başlıyor kitapta, çünkü Nilay Yılmaz verdiği egzersizlere yarış heyecanı da katıyor: iki dakika içinde S harfi ile başlayan sözcükleri listelemenizi istiyor. Yaratıcılık süreci zihinde başlıyor, kaleme akıyor ama orada kalmıyor. Nilay Yılmaz okurlardan bedenlerini de bu yaratıcılık sürecine katmalarını istiyor. Eğlenceli bir müzik eşliğinde örneğin ‘su’ sözcüğünü bütün bedenlerini kullanarak havaya yazmalarını istiyor. Sözcük ve düşüncede akıcılık, esneklik ve orijinallik öğelerini aynı zamanda şekilsel, simgesel, anlamsal ve davranışsal içerikle birleştiren Nilay Yılmaz, görsel okuma ve resim-yazı çalışmalarıyla da estetik duyarlılığın gelişmesini hedefliyor. Bir önceki çalışmanın devamı olarak ‘su’ sözcüğünün resimli yazı ile anlatılmasını istiyor. En sonunda parça ve bütün arasındaki organik bir bağ kurulmasını hedefleyen kitapta harflerle sözcüklerin ilişkisi ‘Hafif Siklet Hırsız Hamamböceği Hüseyin’in öyküsünde kendini gösteriyor. Sadece ‘h’ harfi ile başlayan sözcükleri kullanarak yazılan öykü çalışması okurların hem “h” harfi ile başlayan sözcükleri düşünmelerini sağlıyor hem de bütünden kopmadan anlamlı bir kurgu içinde metin oluşturmalarını hedefliyor. Nilay Yılmaz, tüm bu sözcük listeleme, gruplama çalışmaları ve ilişkilendirme uygulamalarıyla; yazma sürecinde çocukların akıcı, özgün, esnek ve zengin düşünme becerilerinin yanı sıra analitik, değerlendirici, katılımcı ve iş birlikçi düşünme becerilerini de geliştirmeyi amaçlıyor.

Dilsel ifadenin esnemesiyle düşüncelerin belirli kalıplara ve sözcüklere sıkışmadan özgün ve orijinal formlara taşınmasının mümkün olduğunu vurgulayan Nilay Yılmaz, ‘Yaratıcı Yaramazlık’ kitabında kurguladığı yaramaz oyunlarla yazma eylemini defter ve kalem arasındaki bir sır olmaktan çıkarıyor!

YARATICI YARAMAZLIK

Nilay Yılmaz

Altın Kitaplar

İstanbul 2017

160 s, 28 TL