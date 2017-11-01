Meslek seçiminde yaratıcılık da önemli rol oynuyor. En önemli kişisel beceriler arasında bulunan yaratıcılık kavramını birleştirerek pek çok iş yapabilir ve kariyerinizde üst noktalara tırmanabilirsiniz. Yaratıcılık gerektiren işleri hayal gücünüzle birleştirerek herkeste olmayan bu özelliğinizi kazanca dönüştürebilirsiniz. İstediğiniz alanda hayallerinizi gerçekleştirmek için çeşitli eğitim programlarından yararlanabilirsiniz.

İşte yaratıcılığınızı kullanarak para kazanabileceğiniz meslekler;

1. Moda Tasarımcısı

Moda alanında çalışmayı hayal ediyorsanız aksesuar, giyim ve ayakkabı segmentlerinden birinde tasarımlarınızı geliştirebilir veya kurumsal bir firmada moda tasarımcısı olarak işe başlayabilirsiniz. Moda alanında kendi işinizi kurabilir veya online platformlarda tasarladığınız ürünleri satarak kendi markanızı kurabilirsiniz.

Pasta ve kurabiye tasarımcısı

Son yılların popüler mesleklerinden biri de pasta tasarımcılığı. Özel günlerde sık sık ihtiyaç duyulan pasta ve kurabiyeleri tasarlayarak hem kendiniz yeni ve zevkli bir meslek edinebilir hem de yaratıcılığınızı konuşturarak para kazanabilirsiniz. Bu alanda kendi iş fırsatlarınızı yaratabilir ve online pastacılık işi kurarak sipariş alabilirsiniz.

Ürün tasarımcısı

Ürün tasarımcılığı günümüzün yükseliş gösteren iş alanlarından biri. Endüstriyel alanda ürün tasarım ofislerinde pek çok işe imza atabilirsiniz. Fonksiyonel ve pratik kullanımın öne çıktığı ürünler tasarlayarak kendi markanızı oluşturmak da bir diğer seçenek.

Oyunculuk

Sinema ve dizi sektörünün gelişmesi ile birlikte gençler için oyunculuk en gözde mesleklerden biri haline geldi. Oyunculuk yeteneklerinizin var olduğuna inanıyorsanız, yaratıcılığınız da yüksekse çeşitli akademi ve kurslarda eğitim alarak bu yeteneğinizi geliştirebilir ve ekranların yeni yüzü olabilirsiniz.

Grafik tasarım

Görsel tasarımın gelişmesi ve sosyal medyanın olmazsa olmaz olduğu şu günlerde grafik tasarımcılara da çok iş düşüyor. Özellikle reklamcılık sektöründe iş olanaklarına rahatlıkla kavuşan grafik tasarımcılar freelance olarak da birçok iş bulma şansına sahip. Siz de grafik tasarımcılığı alanında ilerlemek istiyorsanız görsel algınızı geliştirmenin yanında piyasada talep gören tasarım programlarını öğrenerek işe koyulabilirsiniz.

Makyaj artisti

Makyaj artistleri en çok talep gören meslekler arasına girmeyi başardı. Güzellik ve kozmetik sektörünün altın çağlarını yaşadığı bugünlerde sadece özel günlerde değil her an güzel ve bakımlı olmak önem kazandığı için makyaj artistlerine çok iş düşüyor. Güzellik trendlerini takip ederek ve inceliklerini öğrenerek kariyerinize bu yönde bir ivme kazandırabilirsiniz.