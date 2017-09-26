Yaratıcı okuma eğitmeni Yılmaz, öğretmenlerle buluşuyor

Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) geçen yıl mayıs ayında başlattığı “ÖRAV Sohbetleri” etkinliğine eylül itibarıyla devam ediyor. Etkinliğin eylül ayı konuğu yaratıcı okuma ve yazma eğitmeni, yazar, akademisyen ve bilinçli farkındalık rehberi Nilay Yılmaz olacak. Nilay Yılmaz 28 Eylül Perşembe günü, saat 18.30 – 20.00 arasında SALT Galata’da öğretmenlerle bir araya gelecek.

Öykü, roman ve tiyatro oyunları yazarı Nilay Yılmaz, 2000 yılından beri yetişkin ve çocuklar için yaratıcı drama atölyeleri düzenliyor. Sivil toplum kuruluşuyla da işbirliği yapan Yılmaz, kanserli çocuklar ve cezaevindeki çocuklara yönelik okuma ve yazma projelerine destek veriyor, çocuklarla yaratıcı okuma-yazma etkinlikleri yapmak için buluşuyor.