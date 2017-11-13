2 baba, 3 çocuk! Vahşice katlettiler

Antalya’da kiracısından haber alamayan ev sahibi kontrol için eve gitti. Kapıyı açan olmayınca durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ev sahibinde bulunan yedek anahtarla içeriye girdi.

Ekipler, 40 yaşındaki baba Göksel Akşeker ve 2 kız çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı. Babanın iki çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihar ettiği iddia edildi.

2.5 AY ÖNCE DE EŞİNİ VURMUŞ

40 yaşındaki Göksel Akşeker'in intiharından önce tabancayla öldürdüğü çocuklarının 3 yaşındaki Hira ile 5 yaşındaki Elasu olduğu belirlendi.

Akşeker’in, geçen 30 Ağustos’ta ise eşi Şura Akkök Akşeker’i Konyaaltı ilçesi Liman mahallesinde tabancayla vurup, yaraladığı, öldüğünü düşünerek de olay yerinden kaçtığı ve o günden bu yana firari olduğu belirlendi.

Akşeker’in, 2 yıl önce de 13 katlı apartmanın 11’inci katındaki dairenin penceresine çıkarak, intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıktı. Öte yandan evde yapılan aramada, Akşeker’e ait sahte 20 kimlik ele geçirildi.

'YARAMAZLIK YAPTI' DİYE VAHŞİCE KATLETTİ

Akşam saatlerinde Kayseri'den gelen haber kan dondurdu. Belediyeden malulen emekli Hasan E., iddiaya göre, evde ve mahallede yaramazlık yapmasına sinirlendiği oğlu Haydar E.’yi evlerinin önünde bulunan üç tekerlekli motosikletinin arka kısmındaki kasanın içine sokup, iple boğarak, öldürdü.

Hasan D.,oğlunu öldürdükten sonra intihara kalkıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Haydar’ın cansız bedenini bulurken Hasan D. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Haydar E.’nin cenazesi, otopsi için Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna götürüldü.

Gözaltına alınan Hasan E., tedavisinin ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.