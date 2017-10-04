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    Yaralı teröristleri İstanbul'da tedavi ettiren zanlılar tutuklandı

    İSTANBUL (İHA)
    04.10.2017 - 17:13 | Son Güncelleme:

    Kırsal alanda güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmalarda yaralanan PKK'lı teröristleri anlaştıkları hastane ve doktorlara tedavi ettiren 5’i sağlık görevlisi 13 kişiden 9’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Fotoğraf: Arşiv

    Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmalarda yaralanan ve platin bekleyen teröristleri İstanbul'a getirerek tedavi ettirildikleri istihbaratı üzerine 21 Eylül Perşembe günü bazı sağlık merkezi ve hücre evlerine operasyon düzenlemişti.

    Düzenlenen operasyonlarda yaralı teröristleri anlaştıkları doktorlara tedavi ve ameliyatlarını yaptırdıkları ileri sürülen 5’i sağlık görevlisi toplam 13 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk oldu. Şüphelilerden 9’ü çıkarıldıkları mahkemece ‘terör örgütüne yardım ve yataklıktan’ tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    İki şüphelinin emniyetteki ifadesinin ardından salıverildiği kaydedilirken, 2 zanlının ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldıkları öğrenildi.

    Etiketler: terörle mücadele , terörist , yaralı , Tedavi
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