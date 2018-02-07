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    Yaralı kahraman Mehmetçikler göz yaşarttı!

    Hürriyet Haber
    07.02.2018 - 13:36 | Son Güncelleme:

    Afrin'de havan saldırısı sonucu yaralanan iki askerimiz tedavi için Türkiye'ye getirildi. Mehmetçiklerin acil serviste el ele tutuştukları görüntü sosyal medyaya damga vurdu.

    ZEYTİN Dalı harekâtı 19. gününde başarıyla devam ederken havan saldırısı sonucu yaralanan ve Türkiye'ye getirilen iki askerimizin görüntüsü sosyal medyayı salladı. Hastanede tedavi altına alınan iki Mehmetçiğin yaralarını unutup el ele tutuşarak birbirlerine moral vermeleri dikkat çekti.

    MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy fotoğrafı sosyal medya hesabından şu notla paylaştı: Dün gece Afrin'de havan düşmesi sonucu yaralanan iki askerimiz Kaymakamımızca karşılandı. Canları çok yanıyordu yaraları fazla idi ama vatan sağ olsun diye sayıklıyor birbirlerinin ellerini bırakmıyorlardı. İşte bu eller milli birlik ve kenetlenmenin adeta sembolü olmuştur


    Etiketler: Afrin , mehmetçik , yaralı , Zeytin Dalı , son dakika
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