‘Yaralı köpekler üzerinde para topluyorlar’ iddiası

Son bir haftadan beri, Twitter, Facebook ve Instagram gibi platformlarda binlerce kişi kritik bir konuyu tartışıyor. İddialara göre, aralarında Türkiye’den isimlerin

de olduğu kişiler, yeni bir ‘kazanç’ kapısı oluşturmuş durumda. Paylaşılan fotoğraf ve görüntülere göre, özellikle ağır yaralı halde olan, ayakları sakat olan kimisi yanmış haldeki köpeklerin görüntüleri çekilerek yurt dışına gönderiliyor. Bu görüntüler sayesinde sosyal bağış sitelerinde on binlerce dolar toplanıyor. Arnavutköy’de bulunan bir hayvan bakım merkezinin işletmecisinin de söz konusu mekanizmanın içinde olduğu öne sürülüyor.

EN KÖTÜ DURUMDAKİLER…

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Av. Yasemin Babayiğit konu ile ilgili BİMER’e kapsamlı bi başvuruda bulundu. Av. Babayiğit başvurusunda özetle şu ifadelere yer verdi: “Edinilen bilgiye göre, özellikle bir takım kör, engelli, bakıma muhtaç en kötü durumdaki hayvanlar Rima Nur Y. tarafından Esenyurt barınağından çıkartılıyor. Y., yine kendisinin sahibi olduğu Hollanda’da bulunan He’Art Rescue isimli dernek üzerinden ve Youtube’dan bu hayvanların görüntüleri paylaşıyor.”

TOPLANAN PARALAR TEDAVİYE GİTMİYOR

Av. Babayiğit başvurusunun devamında “Hayvanlar acındırılmak, bir nevi dilendirilmek sureti ile ‘tedavi’ amaçlı bağış toplanarak insanlar kandırılıyor. Zira köpeklerin tedavi edilmediği, köpeklerin barınaktan çıkarılma amaçlarının üzerlerinden bağış toplamak olduğu, hayvanların camı dahi bulunmayan tuvaletlerde, pislik içinde tutuldukları, dışarıya çıkartılmadıkları, bir nevi köle gibi sadece bağış toplama amacı ile kullanıldıkları belirtilmiştir” dedi.







‘DOLANDIRICILIK’ SUÇU İŞLENDİ İDDİASI

Av. Babayiğit, BİMER başvurusunda, soruşturma yürütülmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne ihbarda bulunulmasını talep etti. Başvuruda ayrıca, sorumlulara idari para cezası verilemesi yanı sıra hayvanlara da el konulması talep edildi. Başvuruda, şüpheliler hakkında ‘Dolandırıcılık’ suçundan soruşturma yürütülmesi talep edildi.







YANMIŞ KÖPEK VİDEOSUNA 44,4 BİN DOLAR

Konu ile ilgili araştırma yapan bir kaynağın Hurriyet.com.tr ile paylaştığı kayıtlara göre, bakıma muhtaç hayvan görüntüleri üzerinde toplanan paralar için kurulan derneklerden biri Hollanda’da kurulmuş. Ancak bu derneği adresi İstanbul Büyükçekmece’deki bir AVM görünüyor. Derneğin İstanbul’daki telefonuna ise ulaşılamıyor. Elde edilen bilgilere göre, suçlanan kişiler, yanmış bir köpeğin videosunu çeşitli mecralarda paylaştı. Bu sayede 44 bin 429 dolar para toplandı. Ancak iddiaya göre, toplanan para bu köpeğin tedavisi için harcanmadı. Söz konusu isimlerden İvan J.’nin aynı zamanda Interpol tarafından aranan bir isim olduğu kaydedildi. Konu ile ilgili görüşlerini almak üzere aradığımız Nur Rima Y. ise olayın yargıya taşındığını belirterek, görüşmek istemediğini belirtti.