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    Yaralı çocuk fotoğrafı üzerinden kara propaganda başlatıldı

    ANKARA(AA)
    20.01.2018 - 21:06 | Son Güncelleme:

    Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'deki terör örgütü hedeflerine yönelik harekatı sırasında bir çocuğun yaralandığı iddia edilen fotoğrafın gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

    TSK tarafından Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde, "PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere" saat 17.00'den itibaren "Zeytin Dalı Harekatı" başlatıldı.

    Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, harekatın başlamasının ardından terör örgütü PYD/PKK'ya ait bazı sosyal medya hesaplarından da kara propaganda faaliyetleri başlatıldı.

    Bu kapsamda bazı sosyal medya hesaplarından harekat sırasında yaralanan bir çocuğa ait olduğu iddia edilen fotoğraflar paylaşıldığı tespit edildi.

    Gerçeği yansıtmayan söz konusu fotoğrafta yer alan çocuğun yaralanma hadisesinin 2016 yılında gerçekleştiği ve TSK ile ilgisinin olmadığı bildirildi. 

    Etiketler: son dakika
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