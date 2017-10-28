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    Yaralı ayı yavrusu için seferber oldular

    ERZURUM (AA)
    28.10.2017 - 22:41 | Son Güncelleme:

    Erzurum'un İspir ilçesinde yaralı ayı yavrusu, mahalle muhtarı ve polis ekiplerince kurtarıldı.

    Çamlıca Mahallesi'nde yaşayan Gamze Alakuş, ziyarete gelen babası Ulubel Mahallesi Muhtarı Halil Çalışkan'a, komşularının bahçesinde ceviz ağacından düşen yaralı ayı yavrusunu gördüğünü anlattı. 

    Çalışkan, bunun üzerine gittiği bahçede hareket edemeyen yaralı ayı yavrusu buldu. 

    Mahalle muhtarının ihbarının ardından olay yerine gelen polisler, yanında bir süre bekledikleri yaralı hayvanı, Erzurum'dan gelen Doğa ve Yaban Hayatı Koruma ekiplerine teslim etti. 

    İğneyle uyuşturulan ayı yavrusu, Kars'ta tedavi altına alındı. 

    Ulubel Mahallesi Muhtarı Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ayı yavrusunu yaralı gördüğünde çok üzüldüğünü belirterek, polise haber verdiğini, gelen ekiplerin hayvanı tedavi için götürdüklerini söyledi. 

    Etiketler: İspir
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