MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Yaralanan kardeşine yardıma değil onu dövmeye koştu!

    Yaralanan kardeşine yardıma değil onu dövmeye koştu!

    KİLİS (İHA)
    07 Ağustos 2017 - 15:47Son Güncelleme : 07 Ağustos 2017 - 16:14

    Kilis'te ailesi tarafından zorla evlendirilmek isteyen 16 yaşındaki Suriyeli kız, ikinci kattaki evlerinin balkonundan aşağı atladı. Yaralanan genç kız, erkek kardeşi M.H. tarafından darp edilerek eve doğru sürüklendi. Olay yerine gelen polisler, genç kızın ağabeyi ve annesini gözaltına aldı.

    Edinilen bilgiye göre, Kilis Kartalbey Mahallesi Fidanlık Sokak'ta bir apartmanın ikinci katında ailesi ile birlikte yaşayan Suriye uyruklu D.H. (16) bir süredir kendisini evlenmeye zorlayan annesi F.K. ve ağabeyi M.H. ile tartıştı. Öğle saatlerinde yaşanan olayda, D.H. evin balkonuna çıkarak aşağıya atladı.



    Olayda ağır yaralanan D.H., erkek kardeşi M.H. tarafından darp edilerek eve götürüldü. Yaralı halde zorla eve doğru sürüklenen D.H.'yi gören vatandaşlar, polisi arayarak olayı ihbar etti. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri genç kızın ağabeyi ve annesini gözaltına aldı. Sağlık ekipleri ise ilk müdahaleyi yaptığı D.H.'yi Kilis Devlet Hastanesine götürdü. D.H.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

    Etiketler: Kilis , genç kız , Suriyeli , yaralı , Polis
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri