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    Yaralanan asker 17 gün sonra şehit oldu

    Hürriyet Haber
    28 Ağustos 2017 - 20:16Son Güncelleme : 28 Ağustos 2017 - 20:16

    Şırnak'ta 11 Ağustos'ta terör örgütü mensupları ile girdiği çatışmada ağır yaralanan Jandarma Uzman Onbaşı Muhammed Meriç, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

    Jandarma Uzman Onbaşı Muhammed Meriç, Şırnak Namazdağı bölgesinde yürütülmekte olan "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Hüseyin Işıkdoğan" operasyonu sırasında 11 Ağustos'ta, bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen silahlı çatışmada ağır yaralanmıştı.

    Ankara'ya sevk edilen 25 yaşındaki Meriç, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Meriç, 17 günlük yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu.

    Şehit haberinin alınmasının ardından, Yozgat/merkez nüfusuna kayıtlı ve bekar olduğu öğrenilen Meriç'in, Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki babaevi ziyaretçi akınına uğradı.

    Şehidin evinin önünde toplanan yakınları binaya Türk bayrakları astı. Yenimahalle Belediyesi de şehidin evinin önüne taziye çadırı kurdu. Şehit Uzman Onbaşı Meriç'in bir yıllık asker olduğu öğrenildi.

    Şehidin cenazesi yarın Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğleyin kılınacak namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek.

    Etiketler: Şırnak , şehit , haber
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