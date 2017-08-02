Yaptırım savaşları

İran ve Kuzey Kore’ye karşı da müeyyideler içeren yasa, Başkan’ın söz konusu yaptırımları Kongre onayı olmaksızın hafifletme yetkisini de elinden alıyor. Trump, “ABD’nin Düşmanlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma” yasasına bir açıklama ekleyerek, yaptırımları ‘son derece kusurlu’ diye nitelendirdi. Trump, “Sorunlarına rağmen, ulusal birlik yararına bu yasayı imzalıyorum” dedi.

RUSYA: MİSİLLEMEYİ ÖNCE YAPMIŞTIK

ABD liderinin bu hamlesine Rusya’dan tepki gecikmedi. Rusya lideri Vladimir Putin’in Sözcüsü Dimitri Peskov, Moskova’nın bu karara misillemede bulunmayı düşünmediğini ifade etti. Peskov, “Misilleme tedbirleri önceden alındı” dedi. Moskova, Rusya’da çalışan ABD’li 755 diplomatın görevlerine son verme kararı almıştı. Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev ise, yasanın birkaç sonucu olacağını ifade etti. “İlk olarak yeni ABD yönetimiyle ilişkilerin düzelme umudu tükenmiştir” diyen Medvedev, açıklamalarını şöyle sıraladı: “İkinci olarak ABD, Rusya’ya tam teşekküllü bir ticaret savaşı ilan etti. Üçüncü olarak ise Trump yönetimi küçük düşürücü bir şekilde idari yetkilerini Kongre’ye devrederek zayıflık gösterdi.”

AB’DEN DE TEPKİ GELDİ

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, “ABD’nin yaptırımları Rusya’da petrol ve doğal gaz işi yapan Avrupalı şirketlere zarar verirse, AB karşı tedbirlere başvuracaktır. ABD’ye karşı ekonomik çıkarlarımızı korumak zorundayız ve bunu yapacağız” dedi.