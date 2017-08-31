Yaptırdığı mezarına kavuştu

Tuzla Sultan 1. Ahmet Camisi’ndeki öğle namazının ardından Tuzla Mezarlığı’nda kendi yaptırdığı mezarına defnedilen Filiz Aker’in cenazesine ağabeyleri Süleyman ve Sümer Bayer ve ablası Eda Eren, yeğenleri ve akrabaları katıldı. Aile fertlerinin hemen hepsinin ayrı ayrı cenazede yer alması ,yan yana gelmemeleri dikkat çekti. Cezaevinden özel izinle çıkan Sümer Bayer’e polis eşlik etti. Görevini yerine getiren Sümer Bayer daha sonra cezaevine geri döndü.

Bayer şu açıklamayı yaptı:

Para kaptırma konusu doğru bir konu. 2.5 milyon doları geçkin parası dolandırılıyor onu biliyorum. Piyasada elden verdiği paralar var. 32 milyon civarı bir paranın alacağı var rahmetlinin. Vatan’a defalarca para vermişti. Geri ödemesiz paralar da vermişti. 20 bin-30 bin dolar gibi... Bir de en son verdiği 130 bin dolar vardı. Bunu senden alırım demiş zaten. O da tamam Filiz Abla demiş. Vatan ona abla diye hitap ederdi. Onun dışında kimse boş konuşur. 5 sene avukatlığını yapan şahısta da alacaklarının belgeleri vardı. Hepsi hakkında suç duyurusunda bulunacağım. 22 senedir içerideyim diye Filiz hanımı tek buldular. Akbabalar gibi etrafında döndüler.