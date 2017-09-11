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    Yaptırdığı cemevinden ilk kendi cenazesi kalktı

    DHA
    11.09.2017 - 08:14 | Son Güncelleme: 11.09.2017 - 08:14

    İşadamı Ali Yeniay, Sivas'ta bir otomobilin çarpması sunucu hayatını kaybetti. Yeniay'ın cenazesi köyünde yaptırdığı, bir hafta önce açılan cemevinden kaldırıldı.

    Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden işadamı Ali Yeniay köyünde toprağa verildi. Yeniay’ın yaptırdığı cemevinden ilk kendi cenazesi kalktı.

    Kaza 8 Eylül’de Koyulhisar ilçesi Bahçeköy yakınlarında yaşandı. 78 yaşındaki işadamı Ali Yeniay yol kenarında gezinirken Erzincan’dan Tokat istikametine gitmekte olan Osman Bıyıkcı yönetimindeki otomobil Yeniay’a çaptı. Ağır yaralanan Yeniay kaldırıldığı Tokat Reşadiye Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

     Ali Yeniay’ın cenazesi, köyüne 1 milyon 200 bin TL harcayarak yaptıırdığı ve bir hafta önce açılışı yapılan cemevinden kaldırıldı. Kendi ve eşi Çiçek Yeniay isminin verilen cemevinden ilk kez Yeniay’ın cenazesinin kaldırıldığı öğrenildi.

    Etiketler: Ali Yeniay , cemevi , erzincan
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