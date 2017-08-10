'Yaptığımız görev araç kiralama şirketininkiyle aynı'

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince, adliyedeki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Muğla Ticaret ve Sanayi Odasının salonunda görülen davanın dördüncü duruşmasında sanıkların esas hakkındaki savunmaları alınmaya başlandı.

Duruşmanın başında sanık avukatlarının çoğu, esas hakkında savunma için yeterli zaman verilmediği iddiasıyla süre talebinde bulundu. Sanıkların çoğunluğu da savunmalarının hazır olmadığını belirtti.

Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, süre talebiyle ilgili yoğun başvuru olduğunu, talepleri hafta başında değerlendireceklerini söyledi.

Yasada "İddianamenin tebliğinden sonra en az bir hafta süre verilir." hükmünün yer aldığını belirten Baştoğ, "Aralık ayında iddianamenin tebliğinden sonra 2 ay süre verdik. 'Esas hakkındaki mütalaanın ardından makul bir süre tanınır.' deniliyor. Biz de 20 gün süre verdik ve bu, makul bir süredir. Savunması hazır olanlarla başlamak istiyoruz." diye konuştu.

Baştoğ, önce sanıkların, ardından avukatlarının dinleneceğini belirtti.

ÜNSAL COŞKUN: GÖREVİN İÇERİĞİNE KARIŞMAYIZ

Savunmasının hazır olduğunu belirten dönemin Kara Havacılık Komutan Vekili ve Kara Havacılık Okul Komutanı eski tuğgeneral Ünsal Coşkun dinlendi.

Coşkun, darbe girişimi gecesi gerçekleştirdiği telefon konuşmalarının rutin faaliyetlere ilişkin olduğunu savundu. Kara Havacılık Komutanlığının görevinin sadece helikopterleri tahsis etmek olduğunu öne süren Coşkun, şunları ifade etti:

"Yaptığımız görev neredeyse bir araç kiralama şirketininkiyle aynı. Araç kiralama firmasının sorumluluğu ne orandaysa Kara Havacılık'ın tahsisten sonraki sorumluğu o kadar. Helikopterleri verdikten sonra harekatla ilgili bir sorumluluğumuz olmaz, sadece teknik danışmanlık yaparız. Görevin hangi koşullarla yerine getirilebileceğini bildiririz ama görevin içeriğine karışmayız."



"EMİR VERMEDİM"

FETÖ üyesi olmadığını iddia eden Coşkun, bu suça ilişkin kendisiyle ilgili iddianamede bir şey bulunmadığını söyledi. Coşkun, "Teşkilat dışına çıkarak bir örgüt bağlantısıyla emir vermedim." ifadelerini kullandı.

Coşkun'un, esas hakkındaki savunmasının ardından duruşmaya ara verildi.

Darbe girişimi gecesi Marmaris'te suikast timince şehit edilen polis memuru Nedip Cengiz Eker'in annesi Güzel Eker, verilen arada sanık yakınlarına, "Böyle evlat mı olur? Peşlerinde koşuyorsunuz. Benim oğlumu vurdu onlar." diyerek tepki gösterdi.