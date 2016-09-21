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'Yaprak'Ä±n Arya'sÄ± bir yaÅŸÄ±nda

Avrupa YakasÄ± dizisinde canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± 'Yaprak' karakteriyle adÄ±nÄ± herkese duyuran ve daha sonra ekranlara ara veren Hale CaneroÄŸlu, 2013â€™te Ã–zgÃ¼r FidanoÄŸluâ€™yla olan evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen kÄ±zÄ± Arya'nÄ±n 1. yaÅŸ gÃ¼nÃ¼nÃ¼ kutladÄ±.

HazÄ±rlayan:Sude DÃ¼rÃ¼st
21 Eylül 2016 - 15:50:03

Sosyal medya hesabÄ±ndan doÄŸumun hemen sonrasÄ±na ait bir video yayÄ±nlayan CaneroÄŸlu, altÄ±na ÅŸu cÃ¼mleleri not dÃ¼ÅŸtÃ¼;
"Tam 1 yÄ±l Ã¶nce bugÃ¼n! TÃ¼m sevdiklerimizden uzakta yaÅŸadÄ±k bu mutluluÄŸu. PaylaÅŸamadÄ±k! Buyurun efenim! Åžimdi paylaÅŸÄ±yoruz!
Ã‡ok duygulu, bol burun Ã§ekmeli olmasÄ±nÄ±n yanÄ±nda komik diyaloglarÄ± da duyacaksÄ±nÄ±z!
Mesela: Hale: 'AÅŸkÄ±m; Ã§ok mu gÃ¼zel, Bize mi Ã¶yle geliyor?' ya da
Ã–zgÃ¼r ki bence bu bomba: 'KarÄ±m ellerini yÄ±kamÄ±ÅŸ mÄ±ydÄ±n?' BakmayÄ±n gÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼me! Ã‡ok duyguluyum ÅŸu an. TÃ¼m evrene bize
bunu yaÅŸattÄ±ÄŸÄ± iÃ§in sonsuz minnettarÄ±m!
CanÄ±m Arya'mÄ±z, baban ve abin hepimiz seni Ã§ok seviyoruz!"

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YayÄ±nlanma Tarihi : 21 Eylül 2016 - 14:50:00
Etiketler: HalecaneroÄŸlu , avrupayakasÄ± , yaprak
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