Musk, Twitter’da elektrikli pick-up isteyen kullanıcıya yönelik yaptığı açıklamada “Model Y’den hemen sonra

bir pick-up üreteceğimize söz veriyorum. Ana tasarım ve mühendislik unsurları neredeyse 5 yıldır aklımda, yapmak için can atıyorum” dedi.

DEVASA PICK-UP

Musk’ın bu açıklaması üzerine gözler yine Tesla’nın üzerinde. Şu ana kadar önemli sipariş alan elekrikli kamyon modeli ‘Model Y’nin 2019 yılı ortalarında üretilmesi beklenirken, bu modelin ardından aynı platformda pick-up modelinin gelebileceği ifade ediliyor.

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Amerika’nın en çok satan pick-up modeli F-150 ile karşılaştırıldığında, Tesla’nın resimlerde ortaya çıkan pick-up modelinin eğer üretilecekse oldukça devasa olacağı görülüyor. Musk, aracın beklenmedik sürprizlere yol açacak ezber bozan türden olacağını belirtti ancak herhangi bir teknik detay ya da özellik paylaşmadı.