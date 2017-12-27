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Yapmak için can atıyorum!

Emre ÖZPEYNİRCİ
27.12.2017 - 10:37 | Son Güncelleme:

ÇILGIN mucit Elon Musk gündemde önemli yer tutmaya devam ediyor. Türkiye ziyareti, elektrikli otomobilleri ve kamyonlarıyla sürekli gündeme gelen, mali açıdan zarar etmesine rağmen medya desteğiyle hep konuşulan Elon Musk dün de Twitter üzerinden bir takipçisine, “Pick-up’ (kamyonet) sözü verdi.

 Musk, Twitter’da elektrikli pick-up isteyen kullanıcıya yönelik yaptığı açıklamada “Model Y’den hemen sonra Yapmak için can atıyorum
bir pick-up üreteceğimize söz veriyorum. Ana tasarım ve mühendislik unsurları neredeyse 5 yıldır aklımda, yapmak için can atıyorum” dedi.

Yapmak için can atıyorum

DEVASA PICK-UP

Musk’ın bu açıklaması üzerine gözler yine Tesla’nın üzerinde. Şu ana kadar önemli sipariş alan elekrikli kamyon modeli ‘Model Y’nin 2019 yılı ortalarında üretilmesi beklenirken, bu modelin ardından aynı platformda pick-up modelinin gelebileceği ifade ediliyor. 

tYapmak için can atıyorum

Amerika’nın en çok satan pick-up modeli F-150 ile karşılaştırıldığında, Tesla’nın resimlerde ortaya çıkan pick-up modelinin eğer üretilecekse oldukça devasa olacağı görülüyor.  Musk, aracın beklenmedik sürprizlere yol açacak ezber bozan türden olacağını belirtti ancak herhangi bir teknik detay ya da özellik paylaşmadı.

Yapmak için can atıyorum

Etiketler: Elon musk , Mucit
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