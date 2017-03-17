Yapma Esra...Günde 100 bin kazanıyorsun sonra kalkıp...

Yapma Esra...

Esra Erol, benim sevdiğim ve programlarına verdiği emeği her zaman alkışladığım bir arkadaşım.

Ama her seferinde yaptığı “Ben bu programı bırakacağım. Ben bu çamurun içinde yer almam” türünden açıklamaları inandırıcılığını kaybetti artık.

Fox TV’de olduğu yıllardan beri evlilik programı sunmayacağını söylüyor, hatta o dönemde ufak çaplı bir değişikliğe bile gitmişti.

Ama baktı olmuyor, yeniden ‘hard core’ izdivaca döndü, hatta üzerine bir de atv’ye transfer oldu.

İstemiyorsan yapma sevgili Esra...



Kimse silah zoruyla sana bu programı yaptırmıyor.

Bu tartışmalar yeni değil ki. Bu kadar nefret ettiysen işten, keşke sezon başında sözleşmeni uzatmasaydın, “Ben bu işi yapmak istemiyorum” deseydin.

Günlük

80-100 bin lira para kazanıyorsunuz, sonra kalkıp yok “Bu işi yapmayacağım”, yok “Çamurla yaşayamam” falan diyorsunuz...

Lütfen yapma Esra... Ya işi bırak ya sessiz kal...