Yapısal sorunlar masaya yatırılmalı

ANTALYA’nın 1990’lı yıllardan günümüze büyük bir değişim yaşadığını anlatan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, “Turist sayımız 1 milyon civarındaydı. O dönemden bu yana nüfusumuz 2 katına, ihracatımız 10 katına, seralarımızın alanı 3 katına, çalışan sayımız 3 katına, tarım üretimi 2 katına, yabancı turist sayısı ise 10 katına çıktı. Odamızın üye sayısı ise 20 kata yakın arttı. Antalya, çok uzun olarak nitelendirilemeyecek bir zaman içerisinde Türkiye’nin turizm ve tarımsal üretim başkenti konumuna geldi. Turizm ve tarıma dayalı ekonomisi nedeniyle ağır sanayi yatırımlarına uygun olmamasına rağmen çevreci ve ihtisaslaşan sanayi sektörü ile ciddi bir büyüme trendi sergiledi. Ancak daha hızlı büyümek için Antalya ticaretindeki yapısal sorunların bir an önce çok yönlü olarak masaya yatırılması gerekiyor” dedi.

‘CANLANDIRIYORUZ’

Son 10 yılda Antalya’da turizmin çeşitlenmesine yönelik çalışmalardan cazibe noktalarını artırmaya kadar birçok şey yaptıklarını dile getiren Davut Çetin, şöyle konuştu: “Bunları yapmaya da devam ediyoruz. Fakat yine de arzu ettiğimiz düzeye geldiğimizi söyleyemeyiz. 2016 Antalya ekonomisinin kriz yılıydı, bu sene turizmde 2015 yılı rakamlarına yaklaşmaya çalışıyoruz. Bu yıl yoğun sezonda günde ortalama 60 bine yakın yabancı turist gelmesine rağmen, o günlerde bile caddelerimizde turist sayısını istediğimiz düzeyde artırdığımızı söyleyemeyiz. ATSO olarak turisti kent merkezine çekmek için bir dizi çalışma ve proje yürütüyoruz. Kent merkezi cazibe kazansın, kent kültürü gelişsin, kent merkeziyle birlikte ticaret de gelişsin diye; odamızın kent merkezindeki binasını, özellikleri itibariyle Türkiye çapında fark yaratan bir Kültür Sanat Merkezi olarak yeniden inşa ettik. Ticarete canlılık kazandırmak amacıyla geçen yıl başlattığımız Antalya Alışveriş Festivali’ne 2. yılında yine en büyük etkinlik bütçemizi ayırdık. Ticarette güveni artırmak, kaliteyi teşvik etmek için ATSO ‘Etik Üye’ uygulamasını başlattık. Bu yıl en önemli uygulamamız vitrin yarışması oldu.”

RADİKAL ADIMLAR

Çetin, şunları kaydetti: “Antalya’nın yanı sıra Türkiye’deki tüm illerin ticari alan planlaması, alışveriş merkezi, mahalle ve cadde planlaması, işyeri ruhsatları mevzuatı, belediyelerimizin ticaretin gelişmesi ve denetimiyle ilgili fonksiyonları, otopark ve park kültürü sorunu, işyerlerinin uyması gereken kriterler, hatta esnaf kültürümüz masaya yatırılmalı, gözden geçirilmelidir. Artık bu konularda mutlaka Hükümet, yerel yönetimler, odalar ve iş adamları olarak radikal adımlar atmak zorundayız. Mevzuata, yerleşmiş kültüre, eksik ve yanlış bilgiye bağlı olarak değişmeyeceğine inandığımız veya değiştirmeye cesaret edemediğimiz her konuyu konuşmalıyız.”

ANTALYA’DA 2017 İNOVASYON YILI OLDU

HER yıl ortalama 3 bin üyeye ve çalışana kişisel gelişimden mesleki eğitime kadar farklı alanlarda eğitim verdiklerini anlatan Davut Çetin, “Türkiye’de ilklere imza atarak mesleki yeterlilik kriterlerini belirledik ve mesleki sertifikasyon yapıyoruz. Tüm projelerimizi yenilikçilik vizyonu doğrultusunda geliştiriyoruz. 2017 yılını ATSO olarak ‘inovasyon yılı’ ilan ettik ve çalışmalarımızı bu tema etrafında çeşitlendiriyoruz” şeklinde konuştu.