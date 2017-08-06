Yapımı sürüyor, Erdoğan bugün ziyaret etti

Geceyi Güneysu İlçesi Merkez Mahallesindeki konutunda geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 13.30 sıralarında konutundan çıkarak bölgede bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu.







Cumhurbaşkanı Erdoğan beraberindeki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Rize Valisi Erdoğan Bektaş ile Ada Camii Mahallesindeki Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine ait yapımı süren konut inşaatlarını ziyaret etti.



Basına kapalı ziyaret ve incelemeleri ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan inşaat firması yetkilileriyle bir araya gelerek toplantı yaparak inşaat hakkında bilgi aldı.







Yaklaşık 1 saat süren toplantı ardından şantiye alanını da gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan işçilerle anı fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra yapımında sona gelinen yöre mimarisindeki 2 katlı konutun içerisine de girerek incelemelerde bulundu.

Erdoğan bu ziyaretin ardından Rize’nin Pazar ilçesine geçerek Rize-Artvin Havalimanı deniz dolgu sahasında incelemelerde bulundu. Şantiyede dolgu çalışmaları ile ilgili brifing alan Erdoğan’a Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu eşlik etti.



Rize’nin Pazar ilçesi sahilinde deniz dolgusu üzerinde yapılması planlanan havalimanı, Ordu-Giresun Havalimanı'ndan sonra Türkiye’de ikinci deniz dolgusu üzerine yapılan havalimanı olacak. Yaklaşık 100 milyon tonluk dolgu kullanılacak projede pist boyu 3 bin metre, pist eni 45 metre olacak. 4 bin 500 metrekare alanda inşa edilecek havalimanı sahile paralel inşa edilecek. Yılda yaklaşık 2 milyon yolcuya hitap etmesi planlanan havalimanı inşaat tekniği ile de dünyadaki benzerleri arasında Avrupa'da 1., dünyada 3. olma özelliğine sahip olacak. Deniz üzerinde inşa edilecek bir hava limanı olmasına rağmen kara hava limanları ile aynı boyutlarda ve özelliklerde olacak. Havalimanının 750 milyon TL'ye mal olması bekleniyor.







İZDİHAM YAŞANDI

Konut inşaatı incelemeleri sonrası şantiye alanından ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracına kendisini yol kenarında bekleyenlerin yola atlaması üzerine izdiham oldu. Bunun üzerine duran makam aracı içerisinden Erdoğan kendisini selamlamak isteyen kalabalıkla bir süre sohbet etti. Toplananlar da Cumhurbaşkanı Erdoğana sevgi gösterisinde bulundu, fotoğraf çektirmek istedi.



Uzun süren sohbet sonrası kalabalık korumaların uyarılarını dikkate almayarak makam aracının önünden çekilmek istemedi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğanı taşıyan makam aracı diğer şeride geçerek yoluna devam etti.