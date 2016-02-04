Yapımcısından 'Kösem Sultan' açıklaması

Yapılan açıklama şöyle:

Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisi oyuncuları ve set ekibi ile ilgili bugün bir basın yayın organında “dedikodulara göre” ibaresi ile yer alan haberin tüm içeriği asılsızdır.

Haberin içeriğindeki bilgiler doğruyu yansıtmamaktadır, bu ya da herhangi başka bir sebepten dolayı çekim şartlarımız ve standartlarımızda ilgili de bir değişiklik olmamıştır.



Setimiz aynı ekip ile çekimlere devam etmektedir.



Bu ve bu tür asılsız ve itibarsızlaştırmaya yönelik haberlerle ilgili hukuki sürecimiz başlamıştır.









