Yapımcı, Ivana Sert'e zam yaptı

Yarışmaya aynı jüriyle devam eden yapımcı yeni sezonda Ivana Sert'e zam yaptı. Geçen yıl bölüm başı 25 bin TL alan Sert’in bu yıl bölüm başı 35 bin TL aldığı iddia edildi. Böylece İvana Sert'in aylık kazancı 140 bin TL oldu





Ekranların en çok kazanan isimleri arasında yer alan Ivana Sert zaman zaman filmlerde de rol alıyor.