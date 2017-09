Yapıların yüzde 65'i yenilendi

ÜMRANİYE Belediye Başkanı Hasan Can Ümraniye’nin, Üsküdar, Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe, Ataşehir’e komşu 4 bin 500 hektar araziye sahip bir ilçe olduğunu söyledi. 12. Gelişen Bölgeler Zirvesi’nde konuşan Başkan Can, Ataşehir Belediyesi kurulduğu dönemde yeni belediyeye 6.5 mahalle verdiklerini, bunun da İstanbul Finans Merkezi ile ilgili de bir karmaşa yarattığını hatırlattı. Ataşehir Belediyesi’nin vergi mahkemesi kararı ile Finans Merkezi’ni kendi sınırlarına kattığını belirten Can, “Yeniden kanun çıkarma gereği duyduk. 2014’de kanun çıktı kavga bitti. İstanbul Finans Merkezi eskiden de bugün de Ümraniye sınırlarında. İstanbul Finans Merkezi şimdiden göz kamaştırıyor. Proje büyüklüğü 3 milyar lirayı geçecek” dedi.



ALIŞVERİŞ CADDESİ

İlçelerinin önemli ticari birimlere de ev sahipliği yaptığını belirten Can, “Eskiden bayram alışverişleri Avrupa yakasında belli başlı ilçelerde olurdu, şimdi çevredeki ilçeler Ümraniye’ye alışverişe geliyor. Alemdağ Caddesi ekonomi dergilerinin de tespit ettiği üzere İstanbul’un en pahalı kiralık dükkânların olduğu ve en çok cironun yapıldığı alışveriş caddesi haline geldi” dedi. Bölgenin lokasyon avantajına da dikkat çeken Can, 3 köprü hattının da Ümraniye’den geçtiğini söyledi. Başkan Can yeni yapılacak 3 katlı tüp geçitin de Ümraniye’ye değer katacağına dikkat çekti.



TURİZMDEN PAY ALDI

Ümraniye’nin gelişip gelişmediğini anlamak için 14 yıl önceki Ümraniye’yi iyi bilmek gerektiğini söyleyen Başkan Can, geçmiş yıllardan itibaren günümüze kadar gelen süreç hakkında bilgi vererek, “Göreve geldiğimiz günden itibaren Ümraniye’nin tarihi ismini değil, çalışarak kaderini değiştireceğimizi söyledik. İkinci söylediğimiz cümle ise Ümraniye’yi sanayi merkezinden çıkarıp ticaret merkezi haline getireceğimizdi. Üçüncü söylediğimiz cümle ise Ümraniye’yi turizmden pay alan ilçe haline getirmekti ve Allah nasip etti hepsini yerine getirdik ve getirmeye de devam ediyoruz. Büyük şirketler yönetim merkezlerini Ümraniye’ye getirdi. Bir oteli dahi olmayan ilçede şimdi 5 yıldızlı oteller var. Tepeüstü denilen bölgede insanlar 14 yıl önce mantar toplamaya gidiyordu, bugün ise prestijli bir bölge haline geldi” dedi. Başkan Can, 2008’de 554 bin olan gece nüfusunun da da bugün 699 bine ulaştığını ifade etti.



400 KALICI ESER

Ümraniye’nin imar planlarına da değinen Başkan Hasan Can “Geldiğimizde Ümraniye’nin yüzde 40’ının imarı vardı, yüzde 60’ını biz yaptık. Nazım planını uyguladığımızdan itibaren Ümraniye’de inşaat sektörü satışları yükseldi” dedi. Daha sonra 1/5000’lik 2B imar planları hakkında açıklamalarda bulunarak sonbahara doğru ruhsat çıkacağını da belirten Can, “14 yıl evvel Ümraniye’de olmayan, bizzat bizim yaptığımız 400’ün üzerinde kalıcı eserlerimiz var. Kalıcı eser derken bina türü eserleri sayıyoruz. Belediyenin bütçesi şehrin bütçesidir mantığıyla hareket ediyoruz. 270 bin metrekare civarında parkımız bugün 900 bin metrekare park haline geldi. Çeşitli hizmet binaları ve kurumların yapımına da katkı sağladık. Şuanda inşaatı devam eden ya da başlamak üzere olan 6 tane okulumuz var ve önümüzdeki sene de 6-7 okul yapmayı planlıyoruz” dedi.



DÖNÜŞÜMDE ÖNCÜ

İstanbul’da kentsel dönüşüm sürecinin öncüsü olduklarını ifade eden Başkan Can, “Şehrin yüzde 65’ini yenilemiş bir belediye kadrosuna sahibiz. İlçemizde 308 bin bağımsız birim var. Bunun 188 bini bizim zamanımızda yapıldı. En önemlisi ise 80-85 bin sağlıksız, çürük birim yıkıldı ve yenisi yapıldı” dedi. İstanbul’un en önemli sorunlarından birinin plansız şehirleşme ve güçsüz binalar olduğunu belirten Başkan Can, 2004’te ilk iş olarak ilçenin havadan fotoğraflarını çektirdiğini ve böylece yasal olmayan yapılar konusunda ilçeyi kayıt altına aldığını ifade etti. İlçe sınırları içerisinde kaçak yapılaşmaya müsaade etmediklerini belirten Can, “ Varoş olarak tabir edilen, çarpık kentleşen, yolları çamurlu, patlayan çöplükle anılan Ümraniye, bugün Finans Merkezi’nin, ticaret merkezlerinin ve büyük şirketlerin yönetim merkezlerinin, birçok alışveriş merkezinin olduğu ve prestijli mekânlara sahip bir ilçe hâline geldi” dedi. Kentsel dönüşüm sürecinin devam ettiğini belirten Başkan Can, parsel değil ada bazlı çalışmalar yaptıklarını ifade etti ve “10 sene sonra burayı kimse tanıyamayacak” dedi.



METRODA SONA YAKLAŞILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2012 yılında yapımına başlanan Üsküdar, Ümraniye ve Çekmeköy metro İnşaat çalışmalarında da sona yaklaşıldığını belirten Başkan Can, “Anadolu yakasının trafik sorununa önemli ölçüde çözüm getirecek olan bu projedeki metro hattının uzunluğu 17 kilometre olacak. Delme tünel teknolojisi ile yapılan metro da toplam 16 adet istasyon bulunuyor. Ümraniye sınırları içerisinde Ümraniye, Çarşı, Yamanevler, Çakmak, Ihlamurkuyu, Altınşehir, İmam Hatip Lisesi, Dudullu ve Necip Fazıl olmak üzere Metro’nun 9 istasyonu bulunuyor. Ayrıca Ümraniye sınırları içerisinde bulunan İstanbul Finans Merkezi’ne yapılan ek metro ile diğer metro duraklarına bağlantı kurulacak. Tek yönde saatte 45 bin yolcu taşıyacak olan metronun ortalama seyahat süresi 24 dakika olacak. 3’lü tüp geçit projesi sayesinde; Ümraniye ve Hasdal arası 14 dakikaya inecek ve Ümraniye’nin 3. köprü ve havalimanıyla bağlantısı sağlanacak” dedi.



Ümraniye’nin 2013’te Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ‘Türkiye’nin en temiz ilçesi” seçildiğini belirten Hasan Can, “Bunu devam ettiriyoruz. Kişi başına düşen yeşil alan miktarını dönemimizde 3 kat artırarak, 7 metrekare olan Avrupa ortalamasını da aştık ve 12 metrekareye ulaştırdık” dedi. Hasan Can yardıma ihtiyacı olana vatandaşları da yalnız bırakmadıklarını belirtti. Can, “Bizim bilgimiz dahilinde aç ve açıkta vatandaş bırakmıyoruz İlçemizde 2 sosyal market var. Bu marketlerde para değil sosyal destek kartı geçiyor ve vatandaşlarımız tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Yine ilçemizde 100 bin yemek çıkaracak bir aş evimiz var. Evinde yemek pişirecek kimsesi olmayana yemek yolluyoruz” dedi. Başkan Can belediyenin tüm bunları yaparken borçsuz yoluna devam ettiğine de dikkat çekti.