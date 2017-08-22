Yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü 2017 yılında arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Ocak-Haziran dönemi yapı izin istatistiklerini açıkladı. Buna göre; belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2017 yılının ilk altı ayında bir önceki yıla göre, bina sayısı yüzde 7,6, yüzölçümü yüzde 16,3, değeri yüzde 35,3, daire sayısı yüzde 21,6 oranında arttı. Yapı ruhsatı verilen binaların 2017 yılı Ocak-Haziran ayları toplamında; yapıların toplam yüzölçümü 123,8 milyon metrekare iken; bunun 69,9 milyon metrekaresi konut, 26,9 milyon metrekaresi konut dışı ve 26,9 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti. Kullanma amacına göre 95,5 milyon metrekare ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 7,3 milyon metrekare ile kamu eğlence, eğitim, hastane veya bakım kuruluşları binaları izledi.

Yapı sahipliğine göre, özel sektör 103,7 milyon metrekare ile en büyük paya sahip oldu. Bunu 18,2 milyon metrekare ile devlet sektörü ve 1,9 milyon metrekare ile yapı kooperatifleri izledi. Daire sayısına göre ise, toplam 620 bin 182 dairenin 572 bin 797’si özel sektör, 41 bin 378’i devlet sektörü ve 6 bin 7’si yapı kooperatifleri tarafından alındı. Yapıların toplam yüzölçümüne göre 24,4 milyon metrekare ile İstanbul en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u, 13,5 milyon metrekare ile Ankara, 7,2 milyon metrekare ile İzmir illeri izledi. Yüzölçümü en düşük olan iller sırasıyla Muş, Tunceli ve Hakkari oldu. Daire sayılarına göre, İstanbul ili 129 bin 791 adet ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u 51 bin 11 adet ile Ankara ve 40 bin 602 adet ile İzmir illeri izledi. Daire sayısı en az olan iller sırası ile Hakkari, Muş ve Tunceli oldu. Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinin 2017 yılının ilk altı ayında bir önceki yıla göre, bina sayısı yüzde 1,9, yüzölçümü yüzde 8,7, değeri yüzde 27,2, daire sayısı yüzde 9,0 oranında arttı.

Yapı kullanma izin belgesi verilen binaların 2017 yılı Ocak-Haziran ayları toplamında; yapıların toplam yüzölçümü 76,1 milyon metrekare iken; bunun 44,1 milyon metrekaresi konut, 16,8 milyon metrekaresi konut dışı ve 15,1 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti. Kullanma amacına göre 56,9 milyon metrekare ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 4 milyon metrekare ile toptan ve perakende ticaret binaları izledi.

Yapı sahipliğine göre, özel sektör 64,8 milyon metrekare ile en büyük paya sahip oldu. Bunu 9,3 milyon metrekare ile devlet sektörü ve 2 milyon metrekare ile yapı kooperatifleri izledi. Daire sayısına göre ise, toplam 384 bin 322 dairenin 352 bin 401’i özel sektör, 23 bin 125’i devlet sektörü ve 8 bin 796’sı yapı kooperatifleri tarafından alındı. Yapıların toplam yüzölçümüne göre 14,6 milyon metrekare ile İstanbul en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u 8,5 milyon metrekare ile Ankara, 4,5 milyon metrekare ile İzmir izledi. Yüzölçümü en düşük olan iller sırasıyla Bayburt, Tunceli ve Ardahan oldu.

Daire sayılarına göre, İstanbul ili 84 bin 440 adet ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u 35 bin 897 adet ile Ankara ve 23 bin 574 adet ile İzmir illeri izledi. Daire sayısı en az olan iller sırası ile Hakkari, Şırnak ve Ağrı oldu.