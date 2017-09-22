Yapı Kredi'de üst düzey değişiklik

Yapı Kredi Bankası Nazan Somer Özelgin’in yerine Serkan Ülgen’in getirileceğini bildirdi. Konuyla ilgili Yapı Kredi’den Kamuyu Aydınlatma Platdormu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

"Bankamız Yönetim Kurulu'nun 22.09.2017 tarihli kararı ile; Perakende Bankacılık'tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Nazan Somer Özelgin'in kendi isteğiyle 1 Ocak 2018 tarihi itibari ile Yapı Kredi'deki görevinden ayrılacağı anlaşıldığından; 1 Ocak 2018 tarihi itibari ile;



- Perakende Bankacılık ve Kartlı Ödeme Sistemleri Grup Direktörü olarak görev yapmakta olan Serkan Ülgen'in Perakende Bankacılık Yönetimi'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanabilmesini teminen BDDK'ya başvurulmasına ve 7 iş günü içinde olumsuz cevap alınmadığı takdirde göreve atanmasına,



- Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Mert Yazıcıoğlu'nun Perakende Bankacılık Satış Yönetimi'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.



Bankamız Yönetim Kurulu'nun organizasyon değişikliğine ilişkin aldığı bu karar çerçevesinde 2 Ocak 2018 tarihi itibarıyla Bankamız Perakende Bankacılık Yönetimi; "Perakende Bankacılık Yönetimi" ve "Perakende Bankacılık Satış Yönetimi" olarak 2 ana fonksiyona ayrılmıştır. Aynı tarih itibarıyla Banka'nın yeni organizasyon yapısında Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimine ilişkin faaliyetler ise ilgili diğer Banka yönetimleri altında sürdürülecektir."



ÖZELGİN YAZILI AÇIKLAMA YAPTI TEŞEKKÜR ETTİ

Görev değişikliğine ilişkin bir açıklama yapan Nazan Somer Özelgin de 2000 yılından bu yana devam eden Yapı Kredi yolculuğunda bir çok stratejik görevlerde bulunduğunu açıkladı. Yapı Kredi Perakende Bankacılık’ı güçlü bir ekiple birlikte çok daha vizyoner, rekabetçi, yenilikçi boyuta taşıdıklarını dile getiren Özelgin şunları söyledi: “Bu çerçevede hem tepe yönetimimizin hem de ana sermayedarlarınızın desteği için kendilerine de teşekkür ediyorum. Türkiye’nin en değerli 10 markasından birinde 17 yıldır çalışmak büyük onur. Yapı Kredi’de görev yaptığım tüm zamanlarda büyük bir heyecan ve coşkuyla çalıştım. Tutkuyla işini yapan çalışma arkadaşlarımla birçok başarılara imza attık. Şimdi de görevimi –gönül rahatlığıyla- alanlarında birçok başarıda öncü rol üstlenen arkadaşlarıma teslim ediyorum. Ocak 2018 itibariyle, ana sermayedarlarımızdan UniCredit’in Romanya’daki bankası, UniCredit Romania’da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almak üzere Yapı Kredi’den ayrılacağım. Bununla birlikte, UniCredit’in farklı ülkelerdeki bankalarında yönetim kurulu üyelikleri söz konusu… Bu teklifleri de değerlendiriyorum. Diğer taraftan, ülkemiz iş hayatındaki karar alma mekanizmalarında kadın yöneticilerin varlığını çok önemsiyorum. Yapı Kredi’de ve uluslararası kuruluşlarda üstlendiğim stratejik sorumluluklar paralelinde, farklı kurumların üst düzey yönetimlerinde bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almaya devam edeceğim."



NAZAN SOMER ÖZELGİN KİMDİR?

Zeynep Nazan Somer Özelgin, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olup, profesyonel kariyerine 1988 yılında Arthur Andersen denetim şirketinde Bağımsız Denetçi olarak başlamış ve Serbest Muhasebeci ve Mali Müsavir ünvanını almıştır. Somer, 1999-2000 yılları arasında aynı şirkette finans sektöründen sorumlu Ortak olarak görevini sürdürmüştür. Eylül 2000’de Yapı Kredi bünyesine Bireysel Bankacılık’tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak katılan Somer Özelgin, 2003-2009 yılları arasında görevine Kredi Kartları ve Tüketici Kredileri’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak devam etmiştir. Somer Özelgin, Şubat 2009’dan bu yana Perakende Bankacılık’tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir ve İcra Kurulu Üyesi’dir. Somer Özelgin, ayrıca Mayıs 2003’ten Haziran 2016’ ya kadar Visa Avrupa Yönetim Kurulu Üyesi, Haziran 2016’ dan itibaren 441 Trust Company Limited Yönetim Kurulu üyesi, Eylül 2012’den itibaren Yapı Kredi Bank Azerbaijan Yönetim Kurulu Üyesi ve Mart 2014’ den itibaren Tanı Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu üyesidir. Somer Özelgin, kariyeri süresince çeşitli dönemlerde KKB ve BKM Yönetim Kurulu üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini de üstlenmiştir.

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