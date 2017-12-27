Yapı Kredi'de CEO ayrılıyor

YAPI Kredi Bankası CEO'su Faik Açıkalın'ın bankanın Yönetim Kurulu Üyeliği, Murahhas Üyelik ve Genel Müdürlük görevlerinden 29 Aralık 2017 tarihi itibariyle kendi isteği ile emekli olarak ayrılacak. Bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Açıkalın'ın emekli olması nedeniyle Bankamızın 27 Aralık 2017 tarihli yönetim kurulu kararı ile; boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 15 Ocak 2018 tarihi itibari ile Gökhan Erün'ün toplanacak ilk genel kurulun onayına sunulmak ve bu toplantı tarihine kadar görev yapmak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 363ncü maddesi hükmü doğrultusunda geçici olarak seçilmesine ve Murahhas Üye olarak görevlendirilmesine;

GÖKHAN ERÜN GELİYOR

Aynı tarih itibariyle Gökhan Erün'ün Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürü olarak atanabilmesini teminen BDDK'ya başvurulmasına ve 7 iş günü içinde olumsuz cevap alınmadığı takdirde göreve atanmasına;

Yeni Genel Müdür göreve başlayıncaya kadar Murahhas Üye ve Genel Müdür Vekili Niccolo' Ubertalli'nin Genel Müdürlüğe vekalet etmesine;

Gökhan Erün'ün 15 Ocak 2018 tarihi itibari ile Genel Müdür unvanı ile göreve başlaması ile birlikte İcra Kurulu Üyesi ve Başkanı, Kredi Komitesi Asıl Üyesi ve Başkanı olarak atanmasına karar verilmiştir." denildi.

AÇIKALIN'A TEŞEKKÜR

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yapı Kredi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç, görev değişimine ilişkin yaptığı açıklamada uzun yıllardır Yapı Kredi’de yürüttüğü başarılı çalışmaları ve liderliği için Faik Açıkalın’a teşekkür ettiğini belirterek şöyle devam etti: “Yapı Kredi son yıllarda güçlü finansal performansının yanı sıra özellikle dijital alanda yaptığı önemli yatırımlar ve gerçekleştirdiği yenilikçi çalışmalarla ülkemizde dijital bankacılığa yön veren uygulamalar geliştirdi. Faik Bey’e 2009 yılından bu yana bankamıza olan hizmetleri ve katkıları için teşekkür ediyorum. Faik Açıkalın’ın yerine CEO’luk görevine atanan Gökhan Erün’ün de sektörde uzun yıllara dayanan tecrübesi ile bankamızı daha da büyük başarılara taşıyacağına ve ülkemiz ekonomisine sağladığımız katkının artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum.”

GARANTİ'DEN TRANSFER