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Yapı Kredi şube kapattı, Garanti eleman azalttı

Şebnem TURHAN
02.02.2018 - 11:21 | Son Güncelleme:

BANKACILIK sektörü, hızlı büyümesine kârını artırmasına rağmen şube kapatmaya ve eleman azaltmaya devam ediyor. Türkiye Bankalar Birliği tarafından hazırlanan, Türkiye’de Bankacılık Sistemi Banka, Çalışan ve Şube Bilgileri Aralık 2017 istatistikleri yayınlandı.

Bu istatistikler 1 yılda 1560 şubeye kilit vurduğunu, 3 bin 195 çalışan ile de yollarını ayırdığını ortaya koydu. En fazla şube kapatan banka 70 şubeyle Yapı KrediYapı Kredi şube kapattı, Garanti eleman azalttı
Bankası olurken en fazla çalışanıyla yollarını ayıran banka da 839 kişiyle Garanti Bankası oldu.

Bir yılda en fazla şubeyi 8 şubeyle Eximbank açarken, en fazla eleman alımı da 895 kişiyle Halkbank oldu. Azalan çalışan sayısının içinde emekli olanlar da bulunuyor. Ancak TBB böyle bir ayrım yapmadığı için biz de ne kadarının emekli ne kadarının işten çıkarma olduğu hesabını yapamıyoruz. Sadece çalışan sayısının toplamda ne kadar azaldığına ilişkin yorum yapabiliyoruz.

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Etiketler: Akbank
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