Yapı Kredi şube kapattı, Garanti eleman azalttı

Bu istatistikler 1 yılda 1560 şubeye kilit vurduğunu, 3 bin 195 çalışan ile de yollarını ayırdığını ortaya koydu. En fazla şube kapatan banka 70 şubeyle Yapı Kredi

Bankası olurken en fazla çalışanıyla yollarını ayıran banka da 839 kişiyle Garanti Bankası oldu.

Bir yılda en fazla şubeyi 8 şubeyle Eximbank açarken, en fazla eleman alımı da 895 kişiyle Halkbank oldu. Azalan çalışan sayısının içinde emekli olanlar da bulunuyor. Ancak TBB böyle bir ayrım yapmadığı için biz de ne kadarının emekli ne kadarının işten çıkarma olduğu hesabını yapamıyoruz. Sadece çalışan sayısının toplamda ne kadar azaldığına ilişkin yorum yapabiliyoruz.

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