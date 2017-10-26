Yapı Kredi, 'Moscow'u sattı

Expobank Yönetim Kurulu üyesi Kirill Nifontov anlaşmanın bankanın strateji planı çerçevesinde gerçekleştiğini belirterek, Yüksek hizmet kalitesini korumak ve yabancı şirketlere hizmette itibarımızı güçlendirmek istiyoruz. Yapı Kredi, Türk işletmelerle işbirliği yapmamızı sağlayacak dedi.

Yapı Kredi, Rusya piyasasına ilk açılan Türk bankası özelliğine sahip. 1988 yılında temsilciÿolarak başladığı faaliyetlerine 1993 yılında Rusya Merkez Bankasından lisans alarak devam etti.

Öte yandan Yapı Kredi Bankası, satış ile ilgili Kamu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildiride bulundu.

Banka tarafından KAPa duyurulan açıklama şu şekilde:

Bankamızÿ Yönetim Kurulunun 25.10.2017 tarihli kararı ile; Bankamızın Yapı Kredi Bankÿ Moscow sermayesinde sahibi olduğu yüzde 99.84 oranındaki 477 milyon 520 bin ruble nominal değerli payların Rusyada mukim Expobank LLCye üç milyar 294 milyon 811 bin 320.75 rubleÿbedelle satılmasına ve buna ilişkin olarak Expobankÿ LLC ile Pay Satınalma Anlaşması imzalanmasına karar verilmiştir.

Yapı Kredi Bank Moscow sermayesinde Bankamızın sahibi olduğu yüzde 99.84ÿ oranındaki paylar ve Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O.nun sahibi olduğu yüzde 0.16ÿoranındaki payların toplam 3 milyar 300 milyon ruble bedelle Expobank LLCyeÿsatışına ilişkin Pay Satınalma Anlaşması 25.10.2017 tarihinde imzalanmıştır.ÿ Pay devir işlemleri gerekli yasal izinlerin alınmasını müteakipÿgerçekleştirilecektir.