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Yapı Kredi Leasing'e sendikasyon

Hürriyet Haber
06.09.2017 - 23:14 | Son Güncelleme: 07.09.2017 - 01:53

YAPI Kredi Leasing, 10 bankanın katılımıyla 150 milyon dolar değerinde sendikasyon kredisi sağladı.

Yapı Kredi Leasing’in, 2 yıl vadeli sendikasyon kredisi, 115 milyon dolar ve 30 milyon Euro olmak üzere iki ayrı döviz cinsinden temin edildi. Yapı Kredi Leasing’in sağladığı bu sendikasyon kredisi, hem küçük hem de büyük ölçekli firmaları desteklemek amacı ile kullandırılacak.

Yapı Kredi Leasing Genel Müdürü Fatih Torun, sağlanan sendikasyon kredisinin uluslararası piyasalarda Yapı Kredi Leasing’e ve Türkiye’ye duyulan güvenin bir simgesi olduğunu dile getirdi. Yapı Kredi Leasing’in sendikasyon kredisi ise Arab Banking Corporation B.S.C. ve Emirates NBD Bank PJSB’in liderliğinde sağlandı.

Etiketler: Yapı Kredi Leasing , sendikasyon , gazetehaberleri
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