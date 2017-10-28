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Yapı Kredi Faktoring’e ödül

Hürriyet Haber
28.10.2017 - 00:50 | Son Güncelleme:

YAPI Kredi Faktoring, Global Banking & Finance Review dergisinin 2017 değerlendirmesine göre “Türkiye’nin En İyi Faktoring Şirketi” seçildi.

200 farklı ülkede okunan finans dergisi, kendi uzmanlık alanında başarılarıyla öne çıkan kurumları 2011 yılından bu yana ödüllendiriyor. Yapı Kredi Faktoring Genel Müdürü Bozkurt Çöteli, “Uluslararası yayınlardan aldığımız bu gibi ödüller bizi daha büyük başarılar için motive ediyor. Global Finance & Review gibi yayınları da değerli buluyoruz. Gıdadan turizme, otomotivden kimyaya kadar çeşitli sektörlere katkı sağlayan faktoringi daha geniş bir kitleye yaymak, faydalarını anlatmak adına çalışıyoruz” dedi.

Etiketler: gazetehaberleri , ekonomi
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