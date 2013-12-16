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Yapı Kredi’den Masrafsız Kredi!

16.12.2013 - 10:46 | Son Güncelleme:

Yapı Kredi’den yılbaşına özel günde 10 TL’ye 9.000 TL masrafsız Süper Kredi!


Yapı Kredi'den yeni yıl ihtiyaçlarınıza yönelik günde 10 TL'ye 9.000 TL, 36 ay vadeli, dosya masrafsız, %1,09 faiz oranıyla Yılbaşı Kredisi sizi bekliyor.

Üstelik 10 - 25 Aralık tarihleri arasında her gün, ihtiyaç kredisi kullanan ilk 100 müşterimize Şampiyonlar Ligi Futbol Topu hediye!

Siz de yeni yıla girerken ihtiyaçlarınızı ertelemek istemiyorsanız, Bireysel İhtiyaç Kredisi için hemen www.kredisimdi.com.tr üzerinden başvurunuzu yapabilir veya en yakın Yapı Kredi şubesini ziyaret edebilirsiniz.

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