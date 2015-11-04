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Yapı Fuarı İzmir açıldı!

04.11.2015 - 18:26 | Son Güncelleme:

Yapıya dair her şey, 5–8 Kasım’da Ege ve Akdeniz Bölgeleri’nin en büyük YAPI buluşmasında!

Yapı malzemesi seçiminde en doğru pazar,
Yapı Fuarı – Turkeybuild İzmir
Sektör profesyonellerini 21. kez ağırlıyor...

YEM Fuarcılık tarafından düzenlenen Yapı Fuarı – Turkeybuild İzmir, 5 Kasım’da yeni fuar alanı, FUAR İZMİR’de kapılarını ziyaretçilerine açıyor. 8 Kasım Pazar akşamına kadar sürecek olan fuar, Türk yapı malzemesi üreticilerini bölgenin yapı profesyonelleriyle 21. kez bir araya getirerek yapı sektörünün nabzını tutuyor.

Bu yıl ilk kez FUAR İZMİR’de gerçekleşecek olan fuar, 350’yi aşkın katılımcı firma, binlerce ürün çeşidi ve 30.000 ziyaretçisiyle 21 yıldır bölgesinin lideri olmaya devam ediyor.

Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul’dan sonra sergileme alanı bazında, 2. büyük sektör buluşması olan fuar, Ege ve Akdeniz Bölgesi yatırımcılarına sektörün dev markalarındaki gelişme ve yenilikleri izleme imkânı sağlayarak, yapı sektörünü bölgenin gündemine taşıyacak.

Yapı Fuarı - Turkeybuild İzmir, turizm sezonunun bitimiyle beraber hareketlenen inşaat malzemeleri pazarına bu yıl da ivme kazandıracak. Turizm yapılarının yanı sıra yazlık konut yatırımları ve tadilat çalışmaları ile Türk yapı malzemeleri sektörü için büyük önem taşıyan bu dinamik pazar için bölgenin sektör profesyonelleri Yapı Fuarı - Turkeybuild İzmir’de bir araya gelecek. Katılımcı firmalar fuarda pazarın ihtiyaçlarına cevap verebilecekleri en önemli ürün, teknoloji ve hizmetlerini sunacaklar.

YEM Fuarcılık tarafından 38 yıldır düzenlenen Yapı Fuarları – Turkeybuild, ulusal ve uluslararası alanda yapı malzemesi sektörüne büyük katkılar sağlıyor. Yapı Fuarları – Turkeybuild her yıl; Türk yapı malzemesi sektörünün dev firmalarını, mimarlar, mühendisler, peyzaj mimarları, müteâhhitler, GYO’lar, meslek odaları, resmi ve yerel yönetim temsilcileri, yatırımcılar, akademisyenler, öğrenciler ve ilgili STK’lardan oluşan yapı sektörü profesyonelleri ile bir araya getiriyor.

Detaylı Bilgi ve Online Davetiye için:
www.yapifuari.com.tr

Mobil Fuar rehberi için:
http://yapifuari.com.tr/iphone

 

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