Yapı Fuarı İzmir açıldı!

Yapı malzemesi seçiminde en doğru pazar, Yapı Fuarı – Turkeybuild İzmir Sektör profesyonellerini 19. kez ağırlıyor...

YEM Fuarcılık tarafından düzenlenen Yapı Fuarı – Turkeybuild İzmir, 3 Ekim’de İzmir Uluslararası Fuar Alanı’nda kapılarını ziyaretçilerine açtı. 6 Ekim Pazar akşamına kadar sürecek olan fuar, Türk yapı malzemesi üreticilerini bölgenin yapı profesyonelleriyle 19. kez bir araya getirerek yapı sektörünün nabzını tutuyor.

Geçtiğimiz yıllarda %30 büyüyerek 19.500 m2 alanda düzenlenen fuar, 350’yi aşkın katılımcı firma, binlerce ürün çeşidi ve 30.000 ziyaretçisiyle 19 yıldır bölgesinin lideri olmaya devam ediyor.

Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul’dan sonra sergileme alanı bazında, 2. büyük sektör buluşması olan fuar, Ege ve Akdeniz Bölgesi yatırımcılarına sektörün dev markalarındaki gelişme ve yenilikleri izleme imkânı sağlayarak, yapı sektörünü bölgenin gündemine taşıyacak.

Yapı Fuarı - Turkeybuild İzmir, turizm sezonunun bitimiyle beraber hareketlenen inşaat malzemeleri pazarına her yıl olduğu gibi bu yıl da ivme kazandıracak. Turizm yapılarının yanı sıra yazlık konut yatırımları ve tadilat çalışmaları ile Türk yapı malzemeleri sektörü için büyük önem taşıyan bu dinamik pazar için bölgenin sektör profesyonelleri Yapı Fuarı - Turkeybuild İzmir’de bir araya gelecek. Katılımcı firmalar fuarda pazarın ihtiyaçlarına cevap verebilecekleri en önemli ürün, teknoloji ve hizmetlerini sunacaklar.

YEM Fuarcılık tarafından 37 yıldır düzenlenen Yapı Fuarları – Turkeybuild, ulusal ve uluslararası alanda yapı malzemesi sektörüne büyük katkılar sağlıyor. Yapı Fuarları – Turkeybuild her yıl; Türk yapı malzemesi sektörünün dev firmalarını, mimarlar, mühendisler, peyzaj mimarları, müteâhhitler, GYO’lar, meslek odaları, resmi ve yerel yönetim temsilcileri, yatırımcılar, akademisyenler, öğrenciler ve ilgili STK’lardan oluşan yapı sektörü profesyonelleri ile bir araya getiriyor.

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