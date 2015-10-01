Yapı Fuarı bugün açıldı!

Yapı malzemesi seçiminde en doğru pazar, Yapı Fuarı – Turkeybuild Ankara Sektör profesyonellerini 28. kez ağırlıyor...



YEM Fuarcılık tarafından düzenlenen Yapı Fuarı – Turkeybuild Ankara, 1 Ekim’de Congresium, ATO Kongre ve Sergi Sarayı’nda kapılarını ziyaretçilerine açıyor. 4 Ekim Pazar akşamına kadar sürecek olan fuar, Türk yapı malzemesi üreticilerini yatırımcı kamu kuruluşları ve bölgenin yapı profesyonelleriyle 28. kez bir araya getirerek yapı sektörünün nabzını tutuyor.



Geçtiğimiz yıllarda %20 büyüyerek 12.000 m2 alanda düzenlenen fuar, 200’ü aşkın katılımcı firma, binlerce ürün çeşidi ve 30.000 ziyaretçisiyle 28 yıldır bölgesinin lideri olmaya devam ediyor.



1988 yılından bu yana düzenlenen ve bölgenin en büyük ticaret platformlarından biri olan Yapı Fuarı – Turkeybuild Ankara, başkent başta olmak üzere tüm bölgedeki firmalar, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve yatırımcıları, sektör profesyonelleriyle iletişime geçirerek, yeni iş ve yatırım olanakları yaratacak fırsatlar sunuyor.



YEM Fuarcılık A.Ş. tarafından 38 yıldan bu yana düzenlenen Yapı Fuarları – Turkeybuild sektörün en büyük buluşma platformu. Yapı Fuarları – Turkeybuild Türk yapı malzemesi sektörünün dev firmalarını, mimarlar, mühendisler, peyzaj mimarları, müteâhhitler, GYO’lar, meslek odaları, resmi ve yerel yönetim temsilcileri, yatırımcılar, akademisyenler, öğrenciler ve ilgili STK’lardan oluşan yapı sektörü profesyonelleri ile bir araya getiriyor.



“Yapı”nın tüm süreçlerinde yer alan binlerce ürün ve hizmeti tek bir çatı altında toplayan, çeşitlilik içeren örneklerin karşılaştırılarak malzeme seçiminde kolaylık sağlayan, sektördeki en yeni teknoloji ve gelişmelerin sergilendiği, uygulamadaki çözüm önerilerini uzman görüşleri ile değerlendirme fırsatı sunan, yarattığı iş olanakları ile sektöre ticari fayda sağlayan Yapı Fuarları – Turkeybuild büyüyor, sektöre olan katkısını büyütüyor.



Detaylı Bilgi ve Online Davetiye için:

www.yapifuari.com.tr



Mobil Fuar rehberi için:

http://yapifuari.com.tr/iphone

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