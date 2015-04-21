Yapı Fuarı bugün açıldı!

38. Yapı Fuarı - Turkeybuild İstanbul, 100.000 m2’lik alanda, 1.250 katılımcı firmayı, 111.000’i aşkın ziyaretçiyle buluşturuyor. 21- 25 Nisan (Salı – Cumartesi) tarihleri arasındaki fuar, en son yenilik ve teknolojileri barındıran ürün çeşitliliği, uluslararası etkinlikleri ve yarattığı iş fırsatları ile bu yıl da sektörün zirvesi olacak.



YEM Fuarcılık tarafından düzenlenen, Dünyanın en büyük beş yapı fuarından biri olan, Yapı Fuarı - Turkeybuild İstanbul aynı zamanda “Türkiye’nin de içinde bulunduğu Balkanlar, BDT ülkeleri, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinin en büyük yapı malzemeleri fuarı” olma özelliğini taşıyor.



Dünya’nın lider fuarcılık firmaları ile gerçekleştirdiği işbirlikleri sonucunda etki alanını genişleten Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul’un Konuk Ülke Projesi’nde bu yıl Kazakistan ağırlanıyor.



Fuar kapsamındaki İş Geliştirme Platformu, çeşitli etkinliklerle bu yıl da katılımcı firmalara, sektöre ve Türkiye ekonomisine katkı sağlıyor.



Kazakistan Büyükelçiliği ve DEİK/Türk-Kazak İş Konseyi işbirliği ile düzenlenen, iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesinde önemli bir platform yaratacak proje, Türkiye ve Kazakistan’dan konunun üst düzey yetkililerini bir araya getiriyor. Kazakistan EXPO2017 projesi ve 2030, 2050 yılları ekonomi ve kalkınma hedefleriyle de Türk yapı sektörü için büyük potansiyel taşıyor. Projeyle, Türkiye’nin yapı malzemeleri ihracatı, yurtdışı müteahhitlik ve Türk inşaat malzemeleri üreticilerinin bölgedeki yatırım olanaklarının değerlendirilip geliştirilmesine katkıda bulunması hedefleniyor.



Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul’un ardından sektör, 2015 yılında; 1- 4 Ekim tarihleri arasında Ankara ve 5 - 8 Kasım tarihleri arasında İzmir’de yapı sektörü profesyonelleriyle bir araya gelecek.



Bu önemli buluşmayı kaçırmayın!



Online davetiye ve bilgi için: www.yapifuari.com.tr

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