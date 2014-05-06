Yapı Fuarı bugün açıldı!

37. Yapı Fuarı - Turkeybuild İstanbul, 81.000 m2’lik alanda, 1.150 katılımcı firmayı, 111.000’i aşkın ziyaretçiyle buluşturuyor. 6 - 10 Mayıs (Salı – Cumartesi) tarihleri arasındaki fuar, en son yenilik ve teknolojileri barındıran ürün çeşitliliği, uluslararası etkinlikleri ve yarattığı iş fırsatları ile bu yıl da sektörün zirvesi olacak.

Dünya’nın lider fuarcılık firmaları ile gerçekleştirdiği işbirlikleri sonucunda etki alanını genişleten Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul’un Konuk Ülke Projesi’nde bu yıl Güney Kore ağırlanıyor.

YEM Fuarcılık tarafından düzenlenen Yapı Fuarı - Turkeybuild İstanbul, “Türkiye’nin de içinde bulunduğu Balkanlar, BDT ülkeleri, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinin en büyük yapı malzemeleri fuarı” olma özelliğini taşıyor.

Fuar kapsamındaki İş Geliştirme Platformu, çeşitli etkinliklerle bu yıl da katılımcı firmalara, sektöre ve Türkiye ekonomisine katkı sağlıyor.

Konuk Ülke Güney Kore

Güney Kore Konsolosluğu ve DEİK/Türk-Kore İş Konseyi işbirliği ile düzenlenen, iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesinde önemli bir platform yaratacak proje, Türkiye ve Güney Kore’den konunun üst düzey yetkililerini bir araya getiriyor. Güney Kore, son dönemde Türkiye’deki yapı sektöründe ve yatırım işbirliği üzerine kurduğu ortaklıklarla, Ortadoğu - Orta Asya’da yaptığı projelerle öne çıkıyor. Proje ile; Türk yapı malzemelerinin Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya’da hayata geçirilen projelerde daha fazla kullanımına destek olmak, 3. pazarlarda Türk ve Güney Koreli müteahhitlerin birlikte iş yapabilmesi ve Güney Koreli yapı malzemesi üreticisi firmaların teknolojik deneyimlerini, Türk firmalarının bölgesel gücü ile birleştirecek platformlar oluşturması hedefleniyor.

Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul’un ardından sektör, 2014 yılında; 23- 26 Ekim tarihleri arasında Ankara ve 6 - 9 Kasım tarihleri arasında İzmir’de yapı sektörü profesyonelleriyle bir araya gelecek.

Bu önemli buluşmayı kaçırmayın!

Online davetiye ve bilgi için: www.yapifuari.com.tr





Bu bir ilandır.