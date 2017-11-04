Yapay zekâya oturum izni

7 yaşında bir çocuk zekâsına sahip ‘Shibuya Mirai’ isimli yapay zekâ karakteri, LINE isimli mesajlaşma aplikasyonu üzerinden iletişim kurabiliyor. Tokyo’da modasever genç insanların yaşadığı Shibuya Ward bölgesi, ‘Mirai’yi gerçek hayattaki oturumcuları arasına kattı. Japonca’da adı ‘Mirai’ anlamına gelen yapay zekânın birinci sınıf öğrencisi olduğu kabul ediliyor. Söz konusu karakteri geliştiren Microsoft yaptığı açıklamada, “Hobileri fotoğraf çekmek, insanları gözlemlemek. İnsanlarla konuşmayı seviyor... Lütfen onunla her şeyi konuşun” diyor.