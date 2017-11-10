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    Yapay zekaya ışık tutan kitap

    Hürriyet Haber
    10.11.2017 - 13:26 | Son Güncelleme:

    Gördüğü yoğun ilgi sonucunda, güncellenmiş 5. Baskısını yapan kitap, “Yapay Zeka” ile ilgili temel nitelikli olup, zeki davranışların bilgisayarda modellenmesi konusunda özellikle Türkçe kaynak sıkıntısını gidermek amacıyla Prof. Dr. Vasif V. Nabiyev tarafından kaleme alındı.

    Kitapta, konular yabancı kaynaklardan farklı bir açıda ve genişlikte işleniyor. Genellikle bir yöntemin açıklanmasına değinmeden önce, olayın gerçeğinin doğadaki akışı incelenmiş ve sonra da modelin özelliklerine değinilmeye çalışıldı. Kitap, toplam 17 bölümden oluşuyor.
    Yapay zekaya ışık tutan kitap    Kitap, bilgisayar mühendisleri başta olmakla bilişim sistemleri, elektronik, endüstri ve uygulamalı matematik bölümlerinin lisans ve yüksek lisans öğrencileri için ders kitabı olarak hazırlandı. Zeki davranışların bilgisayarda modellenmesiyle ilgilenen diğer araştırmacı ve meslek sahipleri de kitaptan faydalanabilir.

    Etiketler: yapay zeka , kitap , teknoloji
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