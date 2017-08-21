Yapay zekâlı chatbot savaşı

YAPAY zekâ, robotlar ve öğrenen makineler derken insanların işi her geçen gün giderek kolaylaşıyor. Artık akıllı asistanlar insanların isteklerini önceden anlıyor ve buna göre kararlar alıyor. Bu kapsamda özellikle son yıllarda hayatımıza giren yepyeni bir kavram var. Bu kavram da ‘chatbot’. Yapay zekâ destekli olarak kullanıcıların sordukları sorulara anında cevap verebilen bu platformlar, özellikle şirketlerin yoğun markajı altında.



30 BİNDEN FAZLA ŞİRKET KULLANIYOR

Chatbotların arka planında çalışan bir kod algoritması bulunuyor. Bu algoritma kullanıcıların sorabileceği soruların tahmin edilerek geliştirilmesiyle çalışıyor. Oluşturulan senaryolar karşısında, kullanıcıların sordukları sorulara en uygun yanıtlar veriliyor. Yanıtın uygunluğuna ise yapay zekâ algoritması karar veriyor. Chatbotlar, şu anda genellikle metin tabanlı yani yazılı olarak çalışıyor. Tıpkı bir mesajlaşma uygulamasında olduğu gibi kullanıcıların sorduğu sorulara anında cevap veriliyor. Ayrıca chatbotlar altyapılarına entegre olan uygulamalarla uyumlu olarak çalışıyor. Örneğin; arkadaşlarınızla randevu için bir restoran belirlemek istiyorsanız, uyumlu olan chatbotu sohbete ekleyerek size yardımcı olmanızı sağlayabilirsiniz.



Şu anda dünyada 30 binden fazla marka chatbot kullanmaya başladı. Sadece markalar değil, ünlü isimler de chatbot kullanarak hayran kitlesinin taleplerine yanıt vermeye çalışıyor. Chatbotlar için en çok tercih edilen platform ise Facebook. Şirketlerin Facebook’taki sayfalarından ulaşılabilen chatbotlar, turizmden gıda sektörüne kadar birçok farklı alanda çözümler sunuyor. Türkiye’deki şirketlerin ilgisi de her geçen gün artıyor. Türkiye’deki yaklaşık 20 şirket, Facebook üzerindeki chatbot servisiyle müşterilerine hizmet veriyor.

TÜRKİYE’DE CHATBOTLARI KULLANAN BAZI ŞİRKETLER

Armut: Ev hizmeti ihtiyacı olanlarla hizmet verenleri buluşturan Armut’ta talep edilenler chatbot üzerinden bulunuyor.



BKM Express: Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) elektronik ödeme platformu BKM Express’te yer alan chatbot ile bağış yapılabiliyor.



Burger King: Müşterilerinin siparişlerini chatbot üzerinden alıyor.



Domino’s Pizza: Ünlü pizza markasının geliştirdiği chatbot servisi üzerinden sipariş verebilmek mümkün.



Getir: Masterpass altyapısıyla geliştirilen chatbotla, ödemeler yapılabiliyor ve sipariş verilebiliyor.



Hürriyet Emlak: Aranılan gayrimenkulün kriterlerini yazıldığında chatbot, bu kriterlere göre sonuçları buluyor ve ekrana getiriyor.



Kasap Döner: Chatbot en yakın şubeye direkt yönlendiriyor ve sipariş alıyor.



Nestle Pure Life: Mevcut spor yapma alışkanlığınıza göre size uygun aralıklarda çok kolay, anlaşılabilir içerikler sunuyor.



Saka Su: Kullanıcıdan istediği ürünü ve adedini öğrendikten sonra kullanıcı adresine en yakın bayiye siparişi yönlendiriyor.



Sinemia: Sinemaya gitme planı yapanların film bilgilerine ve yakındaki seans saatleri gibi bilgilere ulaşmasını sağlıyor.



Skyscanner: Kullanıcıların daha önce aradığı biletlere göre yeni planlar oluşturuyor.



Toyota: ‘Hazırcevap’ adındaki chatbot, Toyota’nın en yakın bayilerini ve servilerini ekrana getiriyor.



Yataş: Doğru yatak önerileri sunuyor ve en yakın mağazaların konumlarını hızlı bir şekilde kullanıcılara gönderebiliyor.

MÜŞTERİ HİZMETLERİNİN GÖREVİNİ AZALTIYOR

TÜRKİYE’de chatbot geliştiren girişimler bulunuyor. Bunlardan biri de Jetlink. Şirketlerin ihtiyaçlarına göre chatbotlar geliştirdiklerini belirten Jetlink Kurucu Ortağı Ozan Can Köseley, “Chabot’tan beklenen görevler değişebiliyor. Konu müşteri hizmetleri olduğunda ve müşteri ihtiyaçlarının görece karmaşıklaştığı durumlarda botun belli bir seviyede, doğru bir kurgu ile müşteri hizmetleri yetkilisine aktarabilmesi gerekiyor. Makine öğrenmesi teknolojisi kullanarak chatbotun müşteri temsilcisi ve kullanıcı arasındaki etkileşimden bilmediği konuları öğrenmesini sağlayabiliyor. Hedefimiz müşteri temsilcisine aktarım sayısını minimize ederken, kullanıcıların gerçekten gerektiği noktada insanla buluşturulabilmesi. Konu rezervasyon, satış, sipariş veya kargo sorgulama gibi konularda ise içerik daha odaklı olduğu için chatbot’un bu işlemleri sorunsuz tamamlıyor” dedi.

YENİ GİRİŞİMLERİ YEŞERTİYOR

CHATBOT’ların bu kadar hızla teknoloji dünyasına adapte olması, girişimcilerin de ilgisini çekmeye başladı. Hatta yerli girişimcilerin chatbotlar üzerine geliştirdikleri ürün ve servisler global çapta da dikkat çekiyor. İlk akla gelen örnekler arasında Botmizer ve Botanalytics geliyor.



Botmizer: 2015 Eylül’de Yiğit Yüceer ve Azmi Cirit tarafından kurulan Botmizer, kod yazmayı bilmeyenlerin bile Facebook için bir chatbot geliştirebilmesini sağlıyor. Facebook hesabınızla giriş yaptığınız platformda, chatbot’unuzu isimlendirdikten sonra çalışma yapısını belirliyorsunuz. Kullanıcı komutları ve bunlara vereceği cevaplar gibi farklı yönlerini düzenleyip, sohbet sırasında kullanacağınız görsel gibi dosyaları platforma yükleyebiliyorsunuz.



Botanalytics: İlker Köksal ve Enis Gayretli tarafından kurulan Botanalytics, chatbot’lara yönelik hizmetler sunuyor. Başka bir deyişle girişim, chatbotların performanslarını ölçümlüyor ve raporluyor. San Francisco’da iş geliştirme operasyonlarını yürüten girişimin müşterileri arasında Grey Group, Harper Collins Publishers, CNN, Domino’s Pizza ve dünyaca ünlü şarkıcı Robbie Williams bulunuyor.