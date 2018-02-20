Yapay zekâlı alışveriş

BİR yanda tüketiciler, diğer yanda markalar. Dijitalleşme, her ikisini hızla dönüştürüyor. Dönüşen en önemli şey ise alışveriş alışkanlıkları. İşte bu noktada günde onlarca kez baktığımız akıllı telefonlar devreye giriyor. Geliştirilen akıllı telefon uygulamalarıyla kullanıcılara yeni bir alışveriş deneyimi sunulmaya çalışılıyor. Bu amaçla yola çıkan platformlardan biri Boyner Grubu çatısı altında yer alan Hopi. ‘Mobil sadakat’ olarak ifade edilen kullanıcıların puan/para kazandıkları bir platform olarak yola çıkan Hopi, aradan geçen 4 yıldan sonra bir teknoloji platformuna dönüştü. Cüzdansız ve kartsız alışveriş yapılmasını sağlıyor, akıllı telefonların kameralarıyla çekilen giysileri veya ayakkabıları e-ticaret sitelerinde bulunuyor. En önemlisi ise yapay zekâ desteği ile kullanıcılara kişisel kampanyalar sunulması.

DAHA FAZLA KİŞİSEL





Hopi’nin teknoloji yolcuğunu dinlemek için şirketin genel müdürü Onur Erbay ile bir araya geldik. Hopi’yi bir mobil sadakat uygulamasından daha çok teknolojik altyapısıyla bir ‘alışveriş asistanı’ olduğunu anlatan Erbay, “Bunun en önemli sebeplerinden biri kullandıkça akıllanması. Hopi, kullanıldıkça akıllanan bir yapay zekâ algoritmasıyla çalışıyor. Perakendecilere sürekli daha derinlemesine veri sağlayan altyapısı sayesinde, kullanıcılara da alışkanlıklarına ve tercihlerine uygun kampanya iletişimi yapabiliyor. Örneğin; Türkiye’nin rengi siyah. Ocak–Aralık 2017’de en çok alışverişi 26-45 yaş arasındaki erkekler yaptı. En çok 16.00-18.00 saatleri arasında alışveriş yapılıyor. Bu ve buna benzer birçok veriyi bir araya getirerek, kişiselleştirilmiş kampanyalar düzenliyoruz. Hopi kullanıcılarına bugüne kadar 7 bin 500 kampanya sundu. Bu kampanyaların yüzde 42’si kişiye özeldi. Bu da Hopi uygulamasının 300 binden fazla kişisel ekrana sahip olması demek. Şimdi ise daha fazla yapay zekâ kullanmaya başlıyoruz. Bu sayede her kullanıcımıza ilgi alanlarına ve alışveriş alışkanlıklarına özel bir Hopi uygulaması sunacağız” dedi.

CÜZDANA GEREK YOK

Hopi’nin kullanıcılarına sunduğu özelliklerden birinin de ‘Akıllı Arama’ özelliği olduğunu ifade eden Erbay, şunları söyledi: “Akıllı Arama ile Hopililer, beğendikleri bir ürünün fotoğrafını çekerek ya da barkod bilgilerini girerek üye markalarda arayabiliyor ve ürün online satış desteği olan bir markada satıştaysa direkt satın alabiliyor. Kullanıcılarımızı ‘acaba nereden aldı’ sorusundan kurtaran bu özellik ile hayatı kolaylaştırmayı amaçlıyoruz.”

Ayrıca Erbay, Hopi’ye mobil ödeme özelliği eklediklerini ve şimdiye kadar 262 bin kullanıcının kredi kartını Hopi’ye tanımladığını anlattı. Erbay, “Alışveriş sürecinin cüzdanlara ihtiyaç duymadan akıllı telefonlarla tamamlamasını sağlıyoruz. Şu ana kadar toplam 400 bin işlem yapıldı. Beymen’de yapılan 59 bin TL’lik mobil ödeme ile giyim alışverişinde dünya mobil ödeme rekoru kırıldı. Mobil ödemenin kullanıldığı mağaza sayısı 600 civarına ulaştı. Şu anda Hopi üstünden geçen alışverişin yüzde 10’u mobil ödemeyle yapılıyor. Bir yıl içinde Hopi cirosunun yüzde 20’sinin mobil ödemeden gelmesini bekliyoruz” dedi.

BLOCKCHAIN ARAŞTIRMALARI

İNTERNET dünyasının yeni çağı olarak ifade edilen ve merkeziyetsiz (decentralized) bir altyapı sunan ‘blockchain’ araştırmalarına başladıklarını belirten Erbay, “Blockchain ile Hopi altyapısını nasıl geliştirebileceğimiz konusunda alternatifleri araştırıyoruz. Hopi üzerinden 100’den fazla perakendeci ile işbirliği yapıyoruz. Çok yoğun bir muhasebesel işlem hacmi var. Blockchain uygulamalarının mutabakatlarda kolaylık sağlayabilecek” diye konuştu.

1 GÜNDE 27 ARAÇ SATTI

- 100’den fazla üye markayla hizmet verdiklerini aktaran Erbay, “Renault ile kasım ayında Renault Kadjar için önemli bir kampanya yaptık. Avantajlı kampanya ile sadece 13 saatte internetten 9 araba satışı yapıldı. Bir günün sonunda satılan araç sayısı ise 27’ye ulaştı” dedi.