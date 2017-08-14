'Yapay zeka Kuzey Kore'den daha büyük bir tehdit!'

Donald Trump ve Kim Jong-un'un yaptıkları konuşmalardan varılan sezgilere dayanarak, 3. Dünya Savaşı korkusu giderek artınca, Elon Musk da attığı tweetle ortalığı karıştırdı. Kuzey Kore'nin yapay zeka karşısında daha küçük bir tehdit unsuru olduğunu, Mars'a koloni kurmak isteyen ilk insan olmayı umut ettiğini söyledi.

Musk, dünyadaki tansiyonun artmasıyla birlikte, olası tehditlerden bağımsız bir tweet attı. "Yapay zekanın güvenirliğiyle ilgilenmiyorsanız, ilgilenmelisiniz. Kuzey Kore'den daha ciddi bir tehdit. Sonunda makinalar kazanacak." dedi.

Aynı zamanda Tesla'nın da CEO'su olan Musk, yeniden tweet atarak; "Hiç kimse kontrol edilmekten hoşlanmaz ama her şey (arabalar, uçaklar, yemekler, ilaçlar...) insanı düzene sokan tehlikelerdir. Yapay zeka da..." dedi.

Geçmişte de Musk, yapay zeka karşıtı düzen öngörüsüyle, caddelere inerek insanları öldürmeye başlayana kadar, robotların tehdit edici unsurlar olduğunun fark edilmeyeceğini iddia etmişti.