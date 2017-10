Yapay zeka kendini geliştirdi

BBC'nin haberine göre, AlphaGo Zero, boş bir Go tahtasıyla ve kurallardan başka hiçbir veri olmadan işe başladı, daha sonra kendi başına Go oynadı ve yeni sistemin algoritması kendisine oyuna hükmetmeyi öğretti.

AlphaGo'nun Go'da profesyonelleşmesinin aylar sürdüğüne dikkat çekilirken, AlphaGo Zero'nun 72 saat içinde orijinal programı 100 oyunun hepsinde yenecek kadar ilerlediği belirtildi.

İLERLEME SAĞLADI

DeepMind'ın yöneticisi Demis Hassabis, tam bir yapay zekaya uzun yolları olsa da sistemin, bazı sorunlar karşısında gerçek anlamda ilerleme sağlayacak kadar iyi olduğunu düşündüklerini söyledi.

İnsanlar tarafından oynanan binlerce oyundan öğrenen AlphaGo yazılımı, daha önce Go'da dünyanın bir numarası Çinli şampiyon Kı Cie ile Koreli şampiyon Lee Sedol'u yenmişti.