Bu seferki yapay zeka haberi Facebook'un kendi gönderisinden geliyor. Aslında Haziran ayında ait bir gönderi, ama ancak şu an daha geniş kitlelere ulaştı. Facebook, bir süredir chatbotlar ile ilgili deneyler yapıyordu. Chatbotlar git gide gelişen yapay zekayı kullanarak insanlarla metin-temelli olarak konuşabiliyor ve özellikle müşteri hizmetleri rollerinde kullanılabiliyor.

Facebook, kendi chatbotlarını geliştirmek için kendi programlarını birbiriyle konuşturup birbirlerinden öğrenmelerini sağlamaya çalışıyor. Konuşmaların konusu ise sanal öğelerin takası. İşte bu konuşmalarda dil bilgisel kalıplar analiz edilerek yapay zekanın dominant pozisyonu nasıl ele geçireceği izlendi.

Deney devam ettikçe, Facebook'un araştırmacıları AI chatbot konuşmalarının ilginç bir şekilde geliştiğini fark etti. Görünüşte kelimeler saçmalık gibi düşünülüyordu ama bir konuşmada biri "I can can I I everything else" derken diğeri "Balls have zero to me to me to me to me to me to me to me to me to," dedi. İngilizce bilmeseniz de manasız derecede tekrarı görebilirsiniz. Örneğin sondaki "Toplar sıfır bana bana bana bana bana bana"... gibi anlamsız bir cümle...

Yalnız bu "saçmalıklar" aslında manasız değildi. Yapay zeka kelimeleri kullanabileceği en efektif şekilde kullanmıştı ve bir şekilde, kendi aralarında kullanacakları kendi dillerini geliştirmeye başlamıştı.

İnsan etkileşiminde kullanılan dildeki fazlalıklar, makineler arası konuşmada tamamen fonksiyonel bir dile indirgenebiliyor. Bu gelişen dilde araştırmacıların hiçbir kontrolünün olmaması ise garip olan şeydi. Bu noktadan sonra fişi çektiler. Bu da, araştırmacıların korktuğu olarak yorumlandı.

Ancak Facebook'un araştırmayı durdurması yapay zekanın kontrolden çıkıp dünyayı ele geçirmesinden korkması değilmiş. Araştırmacılar sadece araştırmanın gittiği yönle ilgilenmemişler. En azından yapılan açıklama bu yönde...

Yapay zeka ile ilgili gün geçtikçe daha ilginç şeyler duyuyoruz. Yakın gelecekte bu teknolojinin ne yöne gelişeceği gerçekten merak konusu. Bir yandan hayatımızı ciddi anlamda kolaylaştıracak asistanlar sunarken, bir yandan bilim kurgu filmlerindeki dünyayı ele geçiren yapay zeka felaketi senaryoları ve paranoyaları da sürekli akıllarda dolanıyor.