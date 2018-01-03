Yapay zeka işe alım süreçlerini nasıl etkileyecek?

Büyük firmalar yapay zeka sürecine dahil olmadan önce işe alımını nasıl yapıyorlardı? Geçmişte oldukça zahmetli bir süreç işliyordu. Çünkü insanlara ulaşmak için gazete ilanları veya firmadan duyurulan ilanlar kullanılıyordu. Yani firmalar için çok fazla aday seçeneği bulunmuyordu.

İnternetin yayılması ve kullanımının artması ile firmalar işe alım için online ilanlar verilmeye başladı. Böylece yüzlerce kişiye çok daha kolay bir şekilde ulaşıldı. Fakat işe alım sürecinin problemleri bu şekilde de bitmedi. Çünkü iş kriterleri ile ilgisi olmayan pek çok aday şansını denemek için başvuru yapıyordu. Firmalar başvuruları eleyebilmek için ekstra eleman çalıştırmak zorunda kalıyordu ve işe alım süreci gitgide uzuyordu.

Bir program her şeyi değiştirdi

İşte yapay zeka bu noktada devreye girdi ve firmaların üzerindeki yükü büyük ölçüde kaldırdı. Eskiden elemanların yaptığı aday eleme işlemini yapay zeka -yani bir bilgisayar programı- kolaylıkla yapmaya başladı. Böylece firmalar insan kaynaklarını birimine daha az sayıda eleman alarak harcamaları azalttı.

Firmalar günümüzde yapay zeka sayesinde aday kriterlerini program üzerinden belirleyerek aradığı adaya ulaşabiliyor. Böylece adayın okuduğu okul, yetenekleri, deneyimi, yaşadığı yer hatta hobilerine kadar her ayrıntı belirlenmiş oluyor. Bu sayede de elemeler otomatik ve hızlı bir şekilde gerçekleşebiliyor. Örneğin; çok büyük bir firma olan Google için yüzlerce hatta binlerce başvuru yapılıyor. Yapay zeka bu adayların sayısını yalnızca birkaç dakika içinde sınırlıyor ve adayları çift basamaklı sayılara indirgeyebiliyor.

Yapay zekanın İK süreçlerine etkisi pozitif

Bilim adamları yapay zekanın işe alım süreci konusunda pozitif etkiler yaratmaya devam edeceğini söylüyor. Şimdilik durum yalnızca firmalar için olumlu gözükse de yapay zeka geliştikçe adayların ve çalışanların avantajının artacağı öngörülüyor. Teknolojik ilerlemeler sonrasında bir adayın nitelikleri ve başarıları da yapay zeka havuzunda yer alacağı söyleniyor. Yani çalışanlar veya adaylar kendilerine en uygun işi görmekle kalmayacak, çalıştığı veya teklif aldığı şirketten daha pozitif şartları sağlayan başka biri iş varsa kendisi yapay zeka tarafından bilgilendirilecek. Eğer çalıştığı veya başvurduğu firma elemanını kaybetmek istemiyorsa daha iyi çalışma koşulları sağlamak durumunda kalacak.

Yapay zeka insan kaynakları çalışan sayısını azaltsa da genel olarak etkileri olumlu gözlemleniyor. Hem zamandan hem de iş yükünden tasarruf edilirken aynı zamanda aranan eleman veya iş çok daha çabuk bulunabiliyor.