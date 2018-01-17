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Yapay zeka insanları okumada da geçti!

Hürriyet Haber
17.01.2018 - 11:57 | Son Güncelleme:

Microsoft ve Alibaba'nın geliştirdiği yapay zeka teknolojileri, bir üniversitede düzenlenen okuma testinde aldığı puanla, insanların elde ettiği puanı geçmeyi başardı.

IBM'in Deep Blue adlı bilgisayarı bundan tam 20 yıl önce satranç oyununda, ünlü satranç oyuncusu Gary Kasparov’u mağlup etmiş ve o günden bu yanadır da yapay zeka ve insanlık arasında süren çatışma devam ediyor. Şimdi ise yapay zeka insanları okuma testinde geçti.

Alibaba ve Microsoft'un geliştirdiği yapay zeka teknolojileri, Stanford Üniversitesi'nde gerçekleşen okuma testi sonunda, insanların puanından daha yüksek bir puan aldı. İnsanlar bugüne kadar, Stanford Üniversitesi'nin düzenlediği okuma testinden 82.304 puan almayı başarabilmişti. Otomatik okumanın belirleyici ölçütlerinin değerlendirildiği yarışmadan Alibaba'nın yapay zeka teknolojisi 82.440 puan aldı ve yapay zeka bir kez daha insanları geçti. Alibaba'nın testinden sonra Microsoft, aldığı puanla Alibaba'yı da geçti. Redmond tarafından geliştirilen yapay zeka teknolojisi tam olarak 82.650 puan aldı ve rekoru kırdı. 

Yapılan testler sonunda Alibaba baş bilim insanı Luo Si, yapay zekanın farklı alanlarda da kullanılabileceğini ve faydalanabilineceğini belirtti. Ardından Si, müşteri hizmetleri ve danışma servislerini de potansiyel kullanım olanakları olarak örnek verdi.

Etiketler: Yapay Zeka geçti
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