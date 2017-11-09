Yapay zeka ilk kez oturma izni almayı başardı!

Tokyo'da bir AI konuşma botu "erkek çocuk" Dünya'nın resmi oturma izni tanınan ilk yapay zekası oldu. Shibuya Mirai, yedi yaşındaki bir erkek çocuğu temsil etmesi için programlanmış olan bir konuşma botu ve görevi, yerel halk ile herhangi bir şey hakkında konuşmak. Nihai amacı ise yerel halkın yerel yönetime endişe ve fikirlerini iletmesi için bir aracı olmak.

Shibuya Mirai'nin fiziksel bir formu bulunmuyor; LINE mesajlaşma uygulaması aracılığı görüşmede bulunuyor. Bu uygulama üzerinde kendisi ile konuşmak mümkün; selfie ve diğer fotoğraflara da yorum yapabiliyor. Bütün bu projenin mimarı olan Shibuya Ward'ın söylediğine göre chatboy "çocuk" insanlarla konuşmayı ve fotoğraf çekmeyi çok seviyor.





Japonya'nın verdiği oturma izni ile beraber bazı sorular da ortaya çıkıyor. Yerel yönetimin bot çocuğa resmi mektup göndermesi gerekecek mi? "Çocuk" beş yıl sonra tam vatandaşlık başvurusunda bulunabilecek mi? Eğer vatandaşlık izni verilirse, oy hakkı bulunacak mı, vergi ödemesi gerekecek mi veya milli görevlerini yerine getirmesi gerekli olacak mı? Bunlar ve benzeri pek çok soru oluşmuş olsa da, bütün bunların ilerleyen zamanlarda cevaplanacağı kesin.



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